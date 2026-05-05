En medio de las operaciones en contra de la minería ilegal en el sur de Bolívar, tropas del Batallón de Selva n.º 48 del Ejército Nacional lograron la incautación de 27 toneladas de cianuro, sustancia química que, presuntamente, iba a ser utilizada en actividades de minería ilegal.

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De acuerdo con las autoridades, el decomiso de esta sustancia es un golpe fuerte a estos grupos armados ilegales que se dedican a este tipo de prácticas que acaban con el medioambiente.

Las autoridades precisaron que “el uso indiscriminado de este tipo de sustancias altamente tóxicas genera daños irreversibles en los ecosistemas, contamina el agua y afecta la fauna, la flora y la vida de cientos de familias que dependen de estos recursos naturales”.

Cianuro decomisado por el Ejército. Foto: Suministrado a SEMANA.

El gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, destacó la labor que realiza la Fuerza Pública en el departamento, especialmente en el sur, donde la minería ilegal se ha convertido en una fuente de financiación de grupos armados.

“Toda nuestra Fuerza Pública cuenta con el apoyo irrestricto de la Gobernación de Bolívar para que continúe, con determinación, asestando golpes contundentes contra los grupos ilegales y garantizando la seguridad en el territorio. Estas acciones también permiten prevenir la contaminación ambiental y proteger la salud de miles de familias. Seguimos avanzando en la construcción de un departamento más seguro y en paz”, afirmó el mandatario.

Asimismo, sostuvo que avanzan con las operaciones en conjunto con las autoridades militares y de Policía con el fin de hacerle frente a este tipo de prácticas.

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“Desde la institucionalidad se continúa fortaleciendo el trabajo articulado entre la Fuerza Pública y las autoridades territoriales para combatir la minería ilegal y proteger el medioambiente, garantizando la seguridad y la preservación de los recursos naturales del departamento”, señaló.

Operaciones militares no cesan en el sur de Bolívar contra los grupos armados. Foto: Cortesía-Fuerzas Militares

Por su parte, desde la Secretaría de Seguridad de la Gobernación de Bolívar resaltaron y reconocieron la labor del Ejército Nacional y del Batallón de Selva n.º 48, por la lucha que dan contra los ilegales en esta zona del departamento.