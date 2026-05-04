Alcalde Dumek Turbay anuncia cerramiento vial en Cartagena: “Cumplimiento a la comunidad”

La Alcaldía de Cartagena realiza una intervención en el colegio República de Argentina, ubicado en el sector de Territorio Mío, con el objetivo de reforzar la seguridad de estudiantes, docentes y residentes de una nueva vía con alto flujo vehicular.

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Esta intervención comprende la construcción de un muro de cerramiento que separará la institución educativa del corredor vial que conecta la Transversal 54 con la Cordialidad y Parque Heredia, para así proteger a la comunidad del tráfico.

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, celebró este lunes la ejecución de este cierre vial que, según la Alcaldía, fue una promesa que le había hecho a la comunidad del colegio República Argentina.

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz, celebra esta obra como un cumplimiento a la ciudadanía. Foto: Alejandro Acosta

“Dijimos que para el 2 de mayo el muro iba a estar listo, pero hemos sumado otras cosas”, explicó el mandatario al detallar que también se incluyeron mejoras en el acceso principal del colegio y la construcción de andenes perimetrales, razón por la que no se ha finalizado la intervención.

¿Qué incluye la obra?

Mejoramiento de la entrada principal del colegio

Construcción de andenes peatonales

Adecuación del entorno perimetral

Iluminación en la nueva vía de Territorio Mío

La intervención busca precisamente crear una separación física entre el corredor vial y la institución educativa.

Cerramiento vial en Cartagena alrededor del colegio República de Argentina. Foto: Alcaldía de Cartagena - API

Si bien fue una promesa del alcalde, esta respondió a una solicitud hecha por la comunidad educativa y los residentes del sector, quienes, ante el alto flujo vial, solicitaron esta división para proteger a los más pequeños de la institución.

La Alcaldía también confirmó que la vía de Territorio Mío ya cuenta con sistema de iluminación para mejorar las condiciones de movilidad y seguridad nocturna. Mientras tanto, continúan trabajos complementarios en el sector relacionados con urbanismo peatonal.

La vía de Territorio Mío se ha convertido en uno de los corredores estratégicos más recientes para la movilidad en Cartagena, especialmente por su conexión entre sectores residenciales de expansión y corredores principales de la ciudad.

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Este corredor fue habilitado para mejorar la circulación vehicular entre la Transversal 54, la Cordialidad y zonas cercanas a Parque Heredia, sectores que han registrado un importante crecimiento urbanístico en los últimos años.

Sin embargo, desde su apertura, residentes y líderes comunitarios advirtieron que el incremento del flujo vehicular comenzó a generar riesgos.

La Alcaldía no especificó el día exacto de la entrega de esta obra; sin embargo, aseguró que no tardará sino unos cuantos días. “El cerramiento quedará listo para su entrega en los próximos días con todas las obras complementarias incluidas”, aseguró en un comunicado.