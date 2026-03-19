La ejecución de uno de los proyectos de infraestructura más ambiciosos de los últimos años en Cartagena, obligó a la administración distrital a activar el Plan de Manejo de Tráfico (PMT).

Con esto, se la administración se anticipará a los impactos en la movilidad, especialmente en zonas de alta circulación como Bocagrande y Castillogrande, ocasionados por inicio del megaproyecto denominado “4 en 1”.

El ‘4 en 1’ con el que buscan solucionar inundaciones en Bocagrande y Castillogrande, Cartagena: ¿De qué se trata?

Bocagrande y Castillogrande cambian su tránsito: así será el plan vial por obras

De acuerdo con información divulgada por la Alcaldía de Cartagena, la medida acompaña el inicio del megaproyecto denominado “4 en 1”, una intervención estructural que pretende mitigar las históricas inundaciones que afectan estos sectores turísticos y residenciales de la ciudad.

La administración del alcalde Dumek Turbay ha insistido en que estas intervenciones son necesarias para resolver problemas estructurales que afectan tanto la calidad de vida de los residentes como la actividad turística.

🚧 Arranca el megaproyecto 4 en 1 en Bocagrande y Castillogrande



Bajo el liderazgo del alcalde @dumek_turbay, iniciamos las actividades preliminares y el Plan de Manejo de Tráfico (PMT) de esta obra clave para mitigar las inundaciones en el sector.



Desde hoy verás señalización,… pic.twitter.com/tiYsziSs5l — Alcaldía de Cartagena (@AlcaldiaCTG) March 17, 2026

Entre desvíos y congestión: así afectará el plan de tráfico a los cartageneros

La ejecución del Plan de Manejo de Tráfico en Cartagena ya está generando afectaciones directas en la cotidianeidad de los habitantes, especialmente en sectores como Bocagrande y Castillogrande.

Los cierres parciales y totales de vías, junto con cambios en el sentido de circulación en corredores clave como la avenida Chile, están obligando a conductores y residentes a modificar sus rutas habituales.

A lo anterior se suma el impacto sobre accesos a edificios, comercios y zonas turísticas, donde la presencia de maquinaria, señalización y desvíos limitará la movilidad fluida.

Las autoridades han advertido que el llamado “estrés vial” será inevitable durante la ejecución de las obras, aunque insisten en que se trata de una fase temporal necesaria para resolver problemas estructurales como las inundaciones recurrentes.

El Plan de Manejo de Trafico en Cartagena:

Señalizarán los accesos y salidas de vehículos de los predios ubicados en la zona del proyecto.

Cierre total de la Carrera 3 entre la Calle 10 y la Carrera 2, a la altura del Edificio Porto Marine, en Bocagrande.

Cambio de sentido vial de la Calle 10 entre la Carrera 3 y la Carrera 2, en Bocagrande.

Los vehículos provenientes de la Avenida Chile podrán tomar la Calle 10 hasta la Carrera 2, donde se habilitarán dos carriles en contraflujo para permitir la salida de vehículos del barrio Bocagrande.

La Avenida Chile, entre la Calle 9 y la Calle 10, funcionará en único sentido de circulación.

El plan de manejo de tráfico no tiene una fecha de finalización independiente, ya que permanecerá vigente durante todo el desarrollo de las obras, las cuales se ejecutarán por etapas y podrían extenderse durante varios meses.

En términos prácticos, las autoridades han reiterado el llamado a conductores y ciudadanos a informarse sobre los cambios en la movilidad, planificar sus desplazamientos y atender las indicaciones de los organismos de tránsito.

Así, Cartagena entra en una fase decisiva de transformación urbana en la que las obras prometen soluciones de fondo, pero también exigen ajustes temporales en la rutina diaria.