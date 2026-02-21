El ‘4 en 1’ con el que buscan solucionar inundaciones en Bocagrande y Castillogrande, Cartagena: ¿De qué se trata?

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, socializó ante la Junta Directiva de la ANDI Bolívar el proyecto ‘4 en 1’ que fue adjudicado e iniciaría obras el próximo viernes 27 de febrero, con el que buscan acabar las inundaciones en Bocagrande y Castillogrande.

De acuerdo con lo que se ha conocido, estas obras incluyen solución hidráulica definitiva, modernización de la Avenida Chile, nuevo paseo peatonal y renovación total de parques.

Además, contempla la transformación total del paseo peatonal de los dos kilómetros frente a la bahía, contando con áreas nuevas que se convertirán en espacios de felicidad, recreación y bienestar familiar.

“Esta obra le quita un problema enorme a la comunidad. Hay temas de ciudad que no pueden quedarse sin resolver, y este era uno de ellos. En lo personal quería que se hiciera, porque Bocagrande y Castillogrande no pueden seguir viviendo con el temor de cada lluvia”, afirmó el alcalde Turbay.

Cartagena, Colombia. Foto: Colprensa

El 4 en 1 de Renovación Urbana y Solución Hidráulica para Bocagrande y Castillogrande es una iniciativa que transformaría dos de las zonas más emblemáticas de la ciudad frente a los retos del cambio climático.

“Con este proyecto se le dice adiós a las inundaciones en los dos sectores icónicos donde no solo hay hoteles, epicentros turísticos, empresas, restaurantes y grandes comercios, sino donde residen ciudadanos que tributan cerca del 48 % de los impuestos que recibe Cartagena”, explicaron desde la administración local.

El megaproyecto se dividirá en dos fases: en la primera etapa, contratarán estudios y diseños que deben ser entregados en máximo cuatro meses; y en la siguiente etapa, las obras deben ejecutarse con un plazo de 20 meses, por lo que el alcalde Dumek Turbay estima entregarlo en 2027.

Este proyecto, liderado por la Secretaría de Infraestructura y la Secretaría de Turismo, propone una intervención histórica que mitigaría los efectos del aumento del nivel del mar y resolvería definitivamente los problemas de inundaciones que, por años, han afectado a estos sectores.

“La inversión es de 168 mil millones de pesos, contempla la elevación de la vía en los puntos donde técnicamente sea viable, permitiendo la instalación de un moderno sistema compuesto por tuberías de gran capacidad y tanques de tormenta que almacenarán el agua lluvia”, detallaron.

Inundaciones en Cartagena. Foto: Autor anónimo

Wilmer Iriarte, secretario de infraestructura, explicó que debajo de la nueva estructura vial quedarán estos sistemas de retención, acompañados de cámaras de bombeo ubicadas estratégicamente en los parques que serán rehabilitados y rediseñados.

“Cuando el tanque de almacenamiento alcance su capacidad máxima, las bombas impulsarán el agua hacia la bahía. Además, se construirán muros de contención para evitar que el agua de la bahía ingrese al sector”, detalló el funcionario.

Al tiempo, dieron a conocer que “se construirá un tablestacado a lo largo de los dos kilómetros del frente de bahía para contener la marea y proteger la zona urbana. Esta estructura, además, permitirá adicionar entre 5 metros de paseo peatonal”.

También habrá un sistema de box culverts que recorrerá subterráneamente el frente de bahía, recolectando aguas lluvias mediante andenes recolectores en ambos costados de la Avenida Chile.

Uno de los puntos más complejos de la intervención será el tramo cercano a la Base Naval, donde llevarán a cabo trabajos de alcantarillado y adecuación de tuberías.

Por ello, en esta solución especial, también está prevista para el punto crítico entre el edificio Portomarine y el ingreso a la Base Naval, donde instalarán recolectores dedicados, con el fin de impactar positivamente en esta área que, históricamente, ha sido de las más afectadas.

“La ñapa es que todos los parques alrededor de la Avenida Chile serán completamente renovados. Esta es una intervención pensada integralmente; no es solo una obra vial, es una solución urbana definitiva”, enfatizó el alcalde Turbay.

Y agregó: “Es ilógico que hayan pasado tantos años y gobernantes sin que haya la voluntad de darle solución a una penosa situación. Bocagrande y Castillogrande son zonas de exportación turística, donde todo el mundo llega a visitar, a vivir o a pasar su estancia en la ciudad; por lo que son barrios que merecen una mejor calidad de vida y dignidad”.