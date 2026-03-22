Tragedia en Cartagena: un extranjero, que habría viajado para su matrimonio, murió ahogado en las playas de El Laguito

Un lamentable hecho se registró en la mañana de este domingo, 22 de marzo, en Cartagena. El Distrito informó que un ciudadano extranjero fue hallado sin vida en las playas de El Laguito, al parecer por inmersión o ahogamiento.

De acuerdo con el reporte oficial, el hombre ingresó al mar para nadar pese a las condiciones climáticas y marítimas adversas, terminando en tragedia.

La víctima fue identificada como James Winkles, un británico de 30 años que visitaba la ciudad con motivo de su boda.

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Según información oficial, Winkles se encontraba en Cartagena junto a su pareja para celebrar su matrimonio, un viaje que terminó en tragedia y ha generado conmoción entre residentes y turistas de la zona.

Al lugar habrían acudido salvavidas, organismos de socorro y la Policía Metropolitana tras recibir la alerta. Sin embargo, pese a la rápida respuesta de estas entidades, únicamente pudieron confirmar el fallecimiento del visitante en la orilla.

Este lugar es uno de los sitios turísticos de la capital de Bolívar. Foto: Archivo SEMANA

El Distrito advirtió que, al momento de lo ocurrido, las condiciones del mar eran peligrosas. Tanto las autoridades locales como la Capitanía de Puerto señalaron que durante esta temporada se registra un aumento significativo en la fuerza del viento y el oleaje, especialmente entre domingo y lunes, por lo que insistieron en acatar las recomendaciones y respetar la señalización en las playas.

La situación ha generado conmoción en la ciudad. Foto: Foto 1: Colprensa / Foto 2: Colprensa / Montaje: Semana

Este caso ha generado una ola de mensajes de condolencias entre la comunidad y en el sector hotelero, que reiteró la importancia de no ingresar al mar cuando las condiciones no son seguras.

Aunque la causa de la muerte habría sido ahogamiento y todo apunta a un accidente, las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer con exactitud lo sucedido.