Cartagena anuncia la inauguración del “hotel más lujoso que va a tener el país”

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, habló con El Debate, de SEMANA. Durante la entrevista, el mandatario de los cartageneros dio cuenta de la inauguración, en la ciudad amurallada, del “hotel más lujoso que va a tener el país”.

Four Seasons llega a Cartagena y redefine el lujo en el Caribe colombiano

“Sin duda alguna, el hotel más lujoso que va a tener el país. El hotel Four Seasons abre en Cartagena el 2 de abril. La primera reunión que tuve como alcalde electo fue con los desarrolladores del proyecto porque tenían muchas inquietudes, había sido muy difícil la conversación de ellos con el gobierno de la ciudad y te voy a dar un solo dato, de pronto ellos no quieren que yo diga este dato, pero es una inversión superior a los 300 millones de dólares”, aseguró.

“Entonces, cuando tú ves eso, tú dices: ‘lo mínimo que puede hacer un gobierno es protegerlos, arroparlos’ y es lo que hemos venido haciendo en los últimos y ese hotel encaja perfectamente en lo que Cartagena quiere. Cartagena quiere un turismo sostenible”, agregó el alcalde de Cartagena.

“Cartagena quiere un turismo de naturaleza, un turismo de patrimonio, un turismo de historia, un turismo religioso, un turismo de fomento al deporte. Cartagena no quiere el turismo que nos ha hecho mucho daño y es el que estamos día a día combatiendo. Por eso, este hotel nos da la medida del turista que queremos convocar”, agregó el mandatario de los cartageneros.

“Hoy estamos haciendo todavía mejoras en una de las de las calles de acceso al sector, va a ser hermosa, que es la de la nueva calle de la Media Luna, ahí en Getsemaní. Y mira el dato, son más de 14 inmuebles restaurados completamente, porque ahí no hemos construido una edificación. Ahí no hemos hecho un edificio. Son inmuebles de cualquier cantidad de años que hoy han sido restaurados de la mejor manera y el escenario que he estado visitando es fantástico y sé que la hermosura de la ciudad, la calidez de nuestra gente y ese hotel, para los huéspedes que lleguen al Four Seasons, va a ser un mensaje hacia el mundo de que Cartagena se está convirtiendo en una superciudad”, señaló.

Imagen de una de las piscinas del Four Seasons Hotels and Resorts a Cartagena Foto: Cortesía Four Seasons Hotels - API

El hotel contará con aproximadamente 131 habitaciones, incluyendo suites de gran formato y residencias privadas, diseñadas para atraer tanto a viajeros internacionales de alto poder adquisitivo como a inversionistas interesados en el segmento de branded residences. El diseño interior estuvo a cargo del reconocido decorador francés Francois Catroux, quien imprimió una estética elegante y atemporal que mezcla referencias europeas con materiales, texturas y colores propios del Caribe colombiano.

La llegada de Four Seasons Hotels and Resorts a Cartagena no es simplemente la apertura de un nuevo hotel, es la culminación de un proyecto que, durante años, ha buscado redefinir la relación entre el lujo contemporáneo y el patrimonio histórico en una de las ciudades más emblemáticas de América Latina.

Anunciado oficialmente en 2019, el Four Seasons Hotel and Residences Cartagena ha atravesado múltiples etapas de desarrollo, ajustes arquitectónicos y revisiones urbanísticas.

Ubicado en el tradicional barrio de Getsemaní, a pocos pasos del centro histórico de Cartagena de Indias, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, el proyecto parte de una premisa clara: el lujo no debía imponerse sobre el contexto, sino integrarse a él. Para lograrlo, la cadena apostó por la restauración y adaptación de un conjunto de edificaciones históricas que abarcan desde el siglo XVI hasta el siglo XX, entre ellas el antiguo Claustro de San Francisco y el icónico Club Cartagena, una construcción de estilo republicano con influencias beaux-arts.

Esta decisión marcó el ADN del proyecto. Más que levantar una estructura completamente nueva, Four Seasons optó por intervenir cuidadosamente el tejido arquitectónico existente, respetando fachadas, patios coloniales, arcadas y elementos estructurales originales, mientras incorporaba estándares contemporáneos de hospitalidad. El resultado es un complejo que no solo dialoga con la historia, sino que la convierte en parte central de la experiencia del huésped.

Interior del Four Seasons Hotel and Residences Cartagena Foto: Cortesía Four Seasons - API

Más allá de su propuesta arquitectónica, el Four Seasons Cartagena se proyecta como un nuevo epicentro social, cultural y gastronómico de la ciudad. El complejo incluirá varios restaurantes y bares de alto nivel, un spa de clase mundial, espacios de bienestar, salones para eventos y piscinas en terrazas con vistas panorámicas al mar Caribe y al centro histórico.