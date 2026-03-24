Four Seasons llega a Cartagena y redefine el lujo en el Caribe colombiano

La llegada de Four Seasons Hotels and Resorts a Cartagena no es simplemente la apertura de un nuevo hotel, es la culminación de un proyecto que, durante años, ha buscado redefinir la relación entre el lujo contemporáneo y el patrimonio histórico en una de las ciudades más emblemáticas de América Latina.

Anunciado oficialmente en 2019, el Four Seasons Hotel and Residences Cartagena ha atravesado múltiples etapas de desarrollo, ajustes arquitectónicos y revisiones urbanísticas, hasta fijar su apertura para el 15 de mayo de 2026, convirtiéndose en una de las inauguraciones más esperadas del sector turístico en la región.

Ubicado en el tradicional barrio de Getsemaní, a pocos pasos del centro histórico de Cartagena de Indias, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, el proyecto parte de una premisa clara: el lujo no debía imponerse sobre el contexto, sino integrarse a él. Para lograrlo, la cadena apostó por la restauración y adaptación de un conjunto de edificaciones históricas que abarcan desde el siglo XVI hasta el siglo XX, entre ellas el antiguo Claustro de San Francisco y el icónico Club Cartagena, una construcción de estilo republicano con influencias beaux-arts.

La cadena apostó por la restauración y adaptación de un conjunto de edificaciones históricas que abarcan desde el siglo XVI hasta el siglo XX, entre ellas el antiguo Claustro de San Francisco y el icónico Club Cartagena, una construcción de estilo republicano con influencias beaux-arts. Foto: Cortesía Four Seasons - API

Esta decisión marcó el ADN del proyecto. Más que levantar una estructura completamente nueva, Four Seasons optó por intervenir cuidadosamente el tejido arquitectónico existente, respetando fachadas, patios coloniales, arcadas y elementos estructurales originales, mientras incorporaba estándares contemporáneos de hospitalidad. El resultado es un complejo que no solo dialoga con la historia, sino que la convierte en parte central de la experiencia del huésped.

Sue Tilley, la musa de Freud

El hotel contará con aproximadamente 131 habitaciones, incluyendo suites de gran formato y residencias privadas, diseñadas para atraer tanto a viajeros internacionales de alto poder adquisitivo como a inversionistas interesados en el segmento de branded residences. El diseño interior estuvo a cargo del reconocido decorador francés Francois Catroux, quien imprimió una estética elegante y atemporal que mezcla referencias europeas con materiales, texturas y colores propios del Caribe colombiano.

El hotel contará con aproximadamente 131 habitaciones, incluyendo suites de gran formato y residencias privadas, diseñadas para atraer tanto a viajeros internacionales de alto poder adquisitivo como a inversionistas interesados en el segmento de branded residences. Foto: Cortesía Four Seasons Hotels - API

Más allá de su propuesta arquitectónica, el Four Seasons Cartagena se proyecta como un nuevo epicentro social, cultural y gastronómico de la ciudad. El complejo incluirá varios restaurantes y bares de alto nivel, un spa de clase mundial, espacios de bienestar, salones para eventos y piscinas en terrazas con vistas panorámicas al mar Caribe y al centro histórico.

Álvaro Clavijo y Maurizio Mancini estrenan El Chato en versión cartagenera

Esta combinación busca ofrecer una experiencia híbrida entre resort y hotel urbano, permitiendo al visitante sumergirse tanto en el confort exclusivo como en la vida cultural de Getsemaní, reconocido por su escena artística, su historia popular y su transformación reciente en un polo creativo.

El hotel tuvo una inversión estimada de cerca de 100 millones de dólares, que no solo abarca la restauración de los inmuebles, sino también mejoras en el espacio público, infraestructura y soluciones a problemáticas históricas de la zona, como las inundaciones. Foto: Cortesía Four Seasons - API

El origen del proyecto también responde a una visión de desarrollo urbano más amplia. Liderado por la firma colombiana San Francisco Investments, el hotel tuvo una inversión estimada de cerca de 100 millones de dólares, que no solo abarca la restauración de los inmuebles, sino también mejoras en el espacio público, infraestructura y soluciones a problemáticas históricas de la zona, como las inundaciones. En ese sentido, la llegada de Four Seasons trasciende el ámbito hotelero para convertirse en un catalizador de renovación urbana.

Esta apertura representa un paso estratégico en la expansión de Four Seasons en América Latina, donde la marca ha venido consolidando su presencia en destinos clave. Para Cartagena, en particular, significa un salto cualitativo en su posicionamiento global: de ser un destino turístico consolidado, pasa a competir directamente en el circuito del lujo internacional, junto a ciudades como Tulum, Los Cabos o Punta del Este.