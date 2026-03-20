Así fue el lanzamiento de ‘Playing it Dandy’, la colección de moda que se tomó Casa Medina en Bogotá

En el corazón patrimonial de Quinta Camacho, el salón Los Rosales del Hotel Four Seasons Casa Medina se transformó en un escenario de sutil provocación. Bajo la luz titilante de las velas y un manto floral de claveles que cubría una mesa alargada, Prüne, la firma argentina de moda con raíces en el diseño atemporal, presentó su colección para la temporada 2026: Playing it Dandy.

A las 7:00 p.m., las puertas del salón se abrieron para recibir a un selecto grupo de personalidades que encarnan el pulso creativo de la ciudad. Pilar Schmitt, presentadora de televisión cuya presencia en pantalla destila refinamiento natural, llegó con un aire de complicidad.

Así fue la exclusiva cena de presentación de la nueva edición del bolso ‘Sofia’ de Silvia Tcherassi durante el Miami Open 2026

Manuela Álvarez, Oriana Hernández, Angélica Diazgranados, Aysha Bilgrami. Foto: Prüne

La acompañaron las actrices Ana Wills y Viña Machado, ambas con carreras forjadas en el cine y la televisión colombiana, trayendo consigo esa mezcla de carisma escénico y gusto impecable por lo discreto.

Sandra Becerra y María José Zurita. Foto: Prüne

Diseñadoras como Isabel Henao, con su visión de siluetas arquitectónicas, y Manuela Álvarez, experta en prendas que dialogan con el cuerpo femenino, se sumaron al encuentro. Aysha Bilgrami, cuya joyería evoca paisajes árabes con delicadeza, Catalina García, la voz de Monsieur Periné que fusiona ritmos ancestrales con modernidad y Ana Galán de Brigard, historiadora del arte también hicieron presencia.

La diseñadora caleña Johanna Ortiz inauguró la agenda de pasarelas en la Semana de la Moda de Madrid con su colección ‘Alma’

Angélica Diazgranados e Isabel Henao. Foto: Prüne

La velada contó con Angélica Díazgranados, fashion stylist, como coanfitriona de la noche junto a María José Zurita, directora de mercadeo de la firma argentina. La noche avanzó entre platos que elevaron la noche, burrata cremosa con melocotones jugosos, estofados de carne de res y un mousse de tres chocolates.

Agatha Ruiz de la Prada, la diseñadora española, estuvo de visita en Colombia y habló sobre el uso de la IA en la moda, “será el mejor diseñador”

Silvana Safon Foto: Prüne

Mientras tanto diversas piezas de Playing it Dandy se tomaron el espacio del salón para darle paso a su esencia, una colección que habla de una mujer que ocupa el espacio sin solicitar permiso, equilibrando lo pulido con lo provocador. Sus piezas brillan por los cueros vegetales sostenibles, gamuza como protagonista textural y acabados sartoriales con monogramas sutiles. Casa Medina, con sus muros de la época republicana fue el lienzo perfecto rendir un homenaje a la moda.