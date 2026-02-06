Comercio

San Valentín fuera de serie: tres planes que no superan los $200 mil para celebrar en pareja o con amigos

Four Seasons Hotel Bogotá y Four Seasons Hotel Casa Medina lanzaron tres experiencias para celebrar esta fecha de una manera única y muy especial.

Redacción Semana
6 de febrero de 2026, 9:13 p. m.
Cena, cocteles y buena música componen una propuesta única que promete llevar a otro nivel la celebración de una de las fechas más especiales del año.
Cena, cocteles y buena música componen una propuesta única que promete llevar a otro nivel la celebración de una de las fechas más especiales del año. Foto: Four Seasons - API

San Valentín no siempre se vive de la misma manera. Hay quienes lo celebran alrededor de una buena mesa, otros prefieren encuentros inesperados y también están quienes buscan regalarse una pausa para reconectar. Pensando en las distintas formas de vivir el amor, Four Seasons Hotel Bogotá y Four Seasons Hotel Casa Medina crearon tres planes especiales para el 14 de febrero con un enfoque cercano, sensorial y elegante.

La noche de ese sábado 14, desde las 6:00 p. m., ambos hoteles ofrecerán una cena especial para disfrutar sin prisas. La experiencia inicia con ostras servidas sobre hielo y continúa con una secuencia de platos donde el vino tinto y el chocolate oscuro se integran en preparaciones saladas, mientras que las rosas aparecen de forma sutil en el postre.

Cada tiempo tendrá un maridaje diseñado para resaltar los sabores y las emociones, y también se ofrecerá una alternativa vegetariana que mantiene el mismo concepto: el romance está en el equilibrio y en los detalles. La cena se completa con música en vivo a cargo de un DJ, que aporta un ambiente contemporáneo y cálido.

El precio es de 140.000 pesos por persona sin maridaje y 200.000 pesos por persona con maridaje e impuestos incluidos.

Four Seasons Hotel Bogotá y Four Seasons Hotel Casa Medina ofrecen ese día una cena especial que inicia con ostras servidas sobre hielo.
Four Seasons Hotel Bogotá y Four Seasons Hotel Casa Medina ofrecen ese día una cena especial que inicia con ostras servidas sobre hielo. Foto: Four Seasons - API

Celebración sin algoritmos

Para quienes quieren romper con los códigos clásicos de la fecha, la propuesta continúa en Boulevardier Speakeasy Bar, un bar inspirado en los años veinte, ubicado en Four Seasons Hotel Casa Medina. Aquí se vivirá el MATCH OR PASS, una experiencia Anti-Valentine’s que apuesta por el encuentro espontáneo.

El sábado 14 de febrero, entre las 7:00 p.m. y las 11:00 p.m., los asistentes recibirán un número al llegar para participar en una dinámica donde los mensajes anónimos reemplazan a los perfiles digitales. A lo largo del mural que conecta el primer y segundo piso, las notas se convierten en declaraciones inesperadas. Sin pantallas ni algoritmos, la decisión queda en manos de la química.

La experiencia se acompaña de una selección especial de martinis, con un precio de 50.000 pesos durante la noche, y boarding bites por 30.000 pesos. Entre las opciones hay desde Dry o Dirty Martini con quesos, aceitunas y mini beef Wellington, hasta Espresso Martini con brownies salados y frutos secos.

Ambos hoteles ofrecen una experiencia de spa de 90 minutos inspirada en el cacao, símbolo ancestral de amor y energía.
Ambos hoteles ofrecen una experiencia de spa de 90 minutos inspirada en el cacao, símbolo ancestral de amor y energía. Foto: Four Seasons - API

Amar es bienestar

La tercera propuesta invita a vivir San Valentín desde el bienestar. Ambos hoteles ofrecen una experiencia de spa de 90 minutos inspirada en el cacao, símbolo ancestral de amor y energía. El ritual comienza con una exfoliación corporal con cacao que renueva la piel y activa los sentidos, seguida de un masaje relajante con aceite de cacao enfocado en liberar tensiones.

El cierre incluye un velo facial hidratante para devolver luminosidad al rostro y una bebida refrescante no alcohólica de cortesía. Es un plan pensado para parejas o para quienes desean regalarse un momento de calma y conexión.

Tres formas distintas de celebrar San Valentín en Bogotá, todas con un propósito: vivir el amor como una experiencia que se disfruta con los sentidos, en equilibrio y sin fórmulas preestablecidas.

*Contenido elaborado con apoyo de Four Seasons Hotel Bogotá y Four Seasons Hotel Casa Medina

