En Cartagena, el servicio de la energía es clave para el día a día de los ciudadanos. El aire acondicionado y la conexión con la tecnología hacen que este suministro sea relevante para la ciudad costera.

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Con el fin de que este servicio siga funcionando con normalidad en la ciudad, la empresa encargada del suministro, Afinia, confirmó su programa de interrupciones que quitará la luz en diferentes sectores de la ciudad entre este miércoles 6 y el viernes 8 de abril de 2026.

Afinia realizará trabajos de mantenimiento, reposición de infraestructura, normalización de equipos y adecuaciones en subestaciones de la ciudad.

Cortes de luz en Cartagena y Bolívar este miércoles 6 de mayo

Cartagena:

Desde las 8:30 a.m. hasta las 5:00 p.m.

Circuito Bosque 8: barrio Armenia

Entre las 10 a.m. y las 7 p.m.

Circuito Candelaria 1: barrio Villa Hermosa

Bolívar:

Desde las 8 a.m. hasta las 4 p.m.

San Sebastián: Margaritas, San Fernando y corregimientos Cuatro Bocas, Guasimal, Causado, Santa Rosa, El Palmar, El Porvenir, Los Mangos, Corocitos, Mamoncitos, El Barrancos, Guataquita.

Entre las 7 a.m. y las 4 p.m.

San Jacinto 2: barrios 8 de Diciembre, 17 de Octubre, San Rafael, La Variante, La Gloria, Abajo, Marbella, Loma del Viento, Arriba, San Lucas, El Centro, La Isla, La Campesina.

A partir de las 7 a.m. hasta las 4 p.m.

Sectores como El Silencio, Villa Anita, La Primavera, Arroyo Arena, Gambotico, Buenos Aires, La Victoria, Villa María, Primero de Mayo, Nariño, Vista Hermosa, El Salado, Pintamonal, San Antonio, Miramar, Mansigüí, entre muchos otros barrios, veredas y vías rurales.

De 8:00 a.m. a 8:30 a.m. y desde las 5:30 p.m. hasta las 6:00 p.m.

Santa Catalina (El Mercado, San Luis, Cajagual), zonas rurales (Colorado Viejo, Loma Arena, Galerazamba, vía Santa Catalina–Galerazamba), Cartagena rural (Arroyo Grande, Palmarito), Clemencia (vía a Santa Catalina).

De 8 a.m. a las 6 p.m.

Santa Catalina urbano: 9 de Febrero, Villa Xiomy, Carrizal, El Papayal, Nueva Venecia, Villa Rosita, 20 de Julio, Barrio Abajo, Loma Fresca, El Progreso. Y la zona rural: finca La Conquista.

Afinia anuncia cortes de luz en Bolívar este 8 de abril por trabajos en la red

Horarios y barrios sin luz en Cartagena y Bolívar este jueves 7 de mayo

Cartagena

De 6 a.m. a 6 p.m.

Circuito Candelaria 2: barrio Vista Hermosa

Entre las 8 a.m. y las 6 p.m.

Circuito Ternera 1: barrio Los Jardines

A partir de las 8:20 a.m. hasta las 2:00 p.m.

Circuito Villa Estrella 1: barrio Fredonia

Bolívar

Desde las 8 a.m. hasta las 2 p.m.

Circuito San Martín de Loba 1: Chapetona, Pueblo Nuevo, Playitas, Buenos Aires, Papayal y vías aledañas.

De 8 a.m. a las 4 p.m.

Circuito Talaigua Nuevo 1: sectores urbanos y rurales, incluyendo vías y corregimientos como El Paraíso, Nueva Venecia, El Esfuerzo, entre otros.