La empresa Afinia anunció que este 8 de abril se realizarán suspensiones programadas del servicio de energía en varios municipios de Bolívar, debido a trabajos de mantenimiento y modernización en la red eléctrica.

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Intervenciones para mejorar el servicio eléctrico

Los cortes de energía responden a trabajos técnicos que buscan optimizar la calidad y confiabilidad del servicio en la región Caribe, donde opera la compañía, filial del Grupo EPM. Estas labores incluyen mantenimiento de redes, adecuación de equipos y fortalecimiento del sistema eléctrico.

De acuerdo con la programación oficial, las interrupciones se extenderán durante varias horas del día y afectarán tanto zonas urbanas como rurales en diferentes localidades del departamento.

Uno de los municipios con mayor impacto será San Juan Nepomuceno, donde habrá dos franjas de suspensión.

En la primera, entre las 7:30 a. m. y las 3:00 p. m., se verán afectados barrios como Centro, La Bodega, Hurpango, El Recreo y Guamal, además de sectores rurales como Guapango y Perico.

Posteriormente, entre las 7:50 a. m. y las 5:00 p. m., el corte alcanzará zonas como Barranquillita, Silencio, Los Nogales, Urbanización El Valle, La Paz y San Pedro.

También habrá interrupciones en áreas rurales de San Fernando, donde los trabajos se realizarán entre las 8:20 a. m. y las 4:20 p. m., afectando sectores como Guataca, Cuatro Bocas, Guasimal, El Porvenir y El Palmar.

En el caso del municipio de Margarita, el mantenimiento impactará corregimientos como Causado, Santa Rosa, Los Mangos, Corocitos y otros sectores aledaños.

Por su parte, en el municipio de Córdoba (Bolívar), la suspensión se extenderá de 7:00 a. m. a 4:00 p. m. e incluirá tanto zonas urbanas como rurales, entre ellas San Andrés, Santa Lucía, Tacamochito y Tacamocho.

Labores que incluyen mantenimiento de redes, adecuación de equipos y fortalecimiento del sistema eléctrico, dejarán sin luz a varias poblaciones en Bolívar Foto: Emcali

Canales de atención y recomendaciones

La empresa recordó que los usuarios pueden resolver inquietudes o reportar novedades a través de la línea 115, su página web y la aplicación móvil oficial.

Asimismo, recomendó tomar medidas preventivas durante las horas de interrupción, especialmente en actividades comerciales o domésticas que dependan del suministro eléctrico.

Desde su llegada en 2020, tras la salida de Electricaribe, Afinia ha adelantado un plan de inversión enfocado en modernizar la infraestructura energética en Bolívar y otros departamentos del Caribe colombiano.

Las suspensiones programadas, aunque generan incomodidades temporales, hacen parte de esa estrategia para reducir fallas y mejorar la estabilidad del servicio a largo plazo.