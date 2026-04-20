Corte de luz en Cartagena este martes 21 de abril de 2026: barrio, horario y razón

Afinia, la empresa a cargo del suministro de energía en Cartagena, anunció que para este martes, 21 de abril, la ciudad amurallada tendrá interrupciones en el servicio. Así mismo, reveló los horarios, las razones y las zonas afectadas para que los ciudadanos preparen su jornada.

Cartagena tendrá cortes de luz este 15 de abril: barrios afectados y horarios

Cartagena enfrenta un crecimiento en la demanda eléctrica, por lo que la empresa prestadora del servicio aclaró que esta interrupción se realiza en medio de trabajos técnicos que buscan mejorar la calidad del suministro en la ciudad.

Se adelantarán labores de mantenimiento y optimización en la red eléctrica, por lo que este sector de la capital de Bolívar tendrá la suspensión del servicio.

¿Dónde y a qué hora se irá la luz?

Afinia especificó que solamente un barrio de la ciudad no tendrá el servicio. Este martes se suspenderá el suministro de energía en la calle 20 con carrera 16, Cielo Mar, sector La Boquilla.

La suspensión del servicio se hace por mantenimiento. Foto: Afinia

Las autoridades recomiendan a los ciudadanos estar atentos a los canales oficiales para confirmar la hora exacta de restablecimiento del servicio. Sin embargo, se prevé que los trabajos se lleven a cabo desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde.

Aunque los horarios pueden variar dependiendo del avance de las obras, este tipo de trabajos suele desarrollarse entre las 6 de la mañana y las 5 o 6 de la tarde, como ha ocurrido en jornadas similares en semanas recientes.

¿Por qué se realizan estos cortes?

Los trabajos incluyen:

Revisión de redes

Cambio de transformadores

Poda de árboles cercanos a las líneas

Optimización de circuitos

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Estas intervenciones buscan reducir fallas inesperadas y mejorar la continuidad del servicio en el mediano y largo plazo.

Además, Afinia reiteró que estos trabajos hacen parte de un plan más amplio de inversiones en la región Caribe, orientado a modernizar redes que, en muchos casos, tienen varios años de operación.

Recomendaciones para los residentes de la zona

Desconectar equipos eléctricos

Almacenar agua si es necesario

Planear actividades con anticipación

Los cortes programados no son aislados. En los últimos meses, distintos barrios de Cartagena han enfrentado suspensiones temporales del servicio por trabajos similares en la red eléctrica.

El corte de energía previsto para este martes en Cartagena se enmarca dentro de las labores técnicas habituales del sistema eléctrico, por lo que las autoridades reiteran el llamado a la ciudadanía a mantenerse informada y tomar precauciones durante la jornada.