La empresa de energía Afinia confirmó la suspensión programada del servicio eléctrico en sectores de Cartagena y otros municipios de Bolívar del 3 al 6 de marzo de 2026.
Las interrupciones buscan mejorar la infraestructura eléctrica, incluyendo reposición de equipos y modernización de subestaciones.
Cortes de energía programados en Cartagena y municipios de Bolívar: fechas, horarios y barrios afectados
Los usuarios deben tomar precauciones y revisar los horarios y barrios afectados para minimizar inconvenientes en hogares y comercios.
La suspensión temporal del suministro obedece a trabajos de reposición de infraestructura, normalización de equipos y mejoras en subestaciones, que requieren interrupciones programadas del servicio, indicó la empresa encargada de la distribución y comercialización de energía.
“Agradecemos la comprensión de nuestros clientes-usuarios durante la ejecución de las interrupciones programadas necesarias para mejorar el servicio”, afirmó Afinia en su comunicado oficial.
Cronograma de cortes en Cartagena
3 de marzo
- 6:00 a. m. – 6:00 p. m.: Diagonal 30 entre carrera 59 y carrera 60B, sector Vista Hermosa.
- 8:00 a. m. – 5:00 p.m.: Antigua Universidad Tadeo Lozano, Universidad de Cartagena y Teatro Heredia.
- 8:00 a. m. – 8:30 a. m. y 16:30 p. m. – 17:00: Centro histórico y sectores aledaños.
4 de marzo
- 8:00 a. m. – 7:00 p.m.: Bocagrande, Villa Hermosa y Campo Bello III.
- Interrupciones intermitentes en El Pozón y sectores del Terraplén.
5 y 6 de marzo
- Varias zonas de Bocagrande, Barrio Canapote, Chino, Torices y Los Comuneros tendrán suspensión del servicio en horarios programados.
Otros municipios afectados
Además de Cartagena, los siguientes municipios de Bolívar tendrán cortes programados en días y horarios específicos:
- Clemencia: 3 y 6 de marzo, vías y sectores residenciales.
- El Carmen de Bolívar: 3, 4 y 6 de marzo, en barrios y urbanizaciones.
- María la Baja: 4 de marzo, sector Playón.
- Talaigua Nuevo y Cicuco: 3 de marzo, áreas céntricas.
- Córdoba: 4 de marzo, barrio Centro.
- Calamar: 5 de marzo, barrio Centro.
- Turbana: 6 de marzo, barrio Centro y La Cruz.
- Magangué: 5 de marzo, sector Sur y Mercado Público.
- San Juan Nepomuceno: 4 de marzo, barrio Centro y Villa Alejandra.
- Mompox: 3 de marzo, Centro Histórico y La Albarrada.
Afinia reiteró a los usuarios la importancia de verificar los horarios y sectores afectados, proteger electrodomésticos y contar con fuentes de luz alternativas durante las interrupciones.
La empresa recordó que estos cortes temporales buscan garantizar un suministro eléctrico más estable y moderno, aunque implican incomodidades momentáneas para miles de hogares y comercios en Cartagena y los municipios de Bolívar.
Para más información y atención personalizada, los usuarios pueden comunicarse al 115, visitar el sitio web www.afinia.com.co o usar el canal de WhatsApp habilitado para trabajos programados.