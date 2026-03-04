Bolívar

Cartagena y múltiples municipios de Bolívar tendrán cortes de luz del 3 al 6 de marzo

Cartagena y varios municipios de Bolívar enfrentarán cortes de energía entre el 3 y el 6 de marzo debido a trabajos de mantenimiento y modernización de la red eléctrica de Afinia.

Margarita Briceño Delgado

4 de marzo de 2026, 1:04 p. m.
Cortes programados de energía afectarán barrios y sectores de Cartagena y varios municipios de Bolívar entre el 3 y el 6 de marzo, según Afinia
La empresa de energía Afinia confirmó la suspensión programada del servicio eléctrico en sectores de Cartagena y otros municipios de Bolívar del 3 al 6 de marzo de 2026.

Las interrupciones buscan mejorar la infraestructura eléctrica, incluyendo reposición de equipos y modernización de subestaciones.

Cortes de energía programados en Cartagena y municipios de Bolívar: fechas, horarios y barrios afectados

Los usuarios deben tomar precauciones y revisar los horarios y barrios afectados para minimizar inconvenientes en hogares y comercios.

La suspensión temporal del suministro obedece a trabajos de reposición de infraestructura, normalización de equipos y mejoras en subestaciones, que requieren interrupciones programadas del servicio, indicó la empresa encargada de la distribución y comercialización de energía.

“Agradecemos la comprensión de nuestros clientes-usuarios durante la ejecución de las interrupciones programadas necesarias para mejorar el servicio”, afirmó Afinia en su comunicado oficial.

x
Afinia realizará trabajos de mantenimiento y modernización de la red eléctrica, por lo que se suspenderá temporalmente el servicio en diferentes zonas del departamento Foto: Montaje SEMANA | X: @EnelColombia / Esteban Vega La-Rotta

Cronograma de cortes en Cartagena

3 de marzo

  • 6:00 a. m. – 6:00 p. m.: Diagonal 30 entre carrera 59 y carrera 60B, sector Vista Hermosa.
  • 8:00 a. m. – 5:00 p.m.: Antigua Universidad Tadeo Lozano, Universidad de Cartagena y Teatro Heredia.
  • 8:00 a. m. – 8:30 a. m. y 16:30 p. m. – 17:00: Centro histórico y sectores aledaños.

4 de marzo

  • 8:00 a. m. – 7:00 p.m.: Bocagrande, Villa Hermosa y Campo Bello III.
  • Interrupciones intermitentes en El Pozón y sectores del Terraplén.

5 y 6 de marzo

  • Varias zonas de Bocagrande, Barrio Canapote, Chino, Torices y Los Comuneros tendrán suspensión del servicio en horarios programados.

Otros municipios afectados

Además de Cartagena, los siguientes municipios de Bolívar tendrán cortes programados en días y horarios específicos:

  • Clemencia: 3 y 6 de marzo, vías y sectores residenciales.
  • El Carmen de Bolívar: 3, 4 y 6 de marzo, en barrios y urbanizaciones.
  • María la Baja: 4 de marzo, sector Playón.
  • Talaigua Nuevo y Cicuco: 3 de marzo, áreas céntricas.
  • Córdoba: 4 de marzo, barrio Centro.
  • Calamar: 5 de marzo, barrio Centro.
  • Turbana: 6 de marzo, barrio Centro y La Cruz.
  • Magangué: 5 de marzo, sector Sur y Mercado Público.
  • San Juan Nepomuceno: 4 de marzo, barrio Centro y Villa Alejandra.
  • Mompox: 3 de marzo, Centro Histórico y La Albarrada.

Afinia reiteró a los usuarios la importancia de verificar los horarios y sectores afectados, proteger electrodomésticos y contar con fuentes de luz alternativas durante las interrupciones.

La empresa recordó que estos cortes temporales buscan garantizar un suministro eléctrico más estable y moderno, aunque implican incomodidades momentáneas para miles de hogares y comercios en Cartagena y los municipios de Bolívar.

Para más información y atención personalizada, los usuarios pueden comunicarse al 115, visitar el sitio web www.afinia.com.co o usar el canal de WhatsApp habilitado para trabajos programados.

