La empresa de energía Afinia confirmó la suspensión programada del servicio eléctrico en sectores de Cartagena y otros municipios de Bolívar del 3 al 6 de marzo de 2026.

Las interrupciones buscan mejorar la infraestructura eléctrica, incluyendo reposición de equipos y modernización de subestaciones.

El ‘4 en 1’ con el que buscan solucionar inundaciones en Bocagrande y Castillogrande, Cartagena: ¿De qué se trata?

Cortes de energía programados en Cartagena y municipios de Bolívar: fechas, horarios y barrios afectados

Los usuarios deben tomar precauciones y revisar los horarios y barrios afectados para minimizar inconvenientes en hogares y comercios.

La suspensión temporal del suministro obedece a trabajos de reposición de infraestructura, normalización de equipos y mejoras en subestaciones, que requieren interrupciones programadas del servicio, indicó la empresa encargada de la distribución y comercialización de energía.

“Agradecemos la comprensión de nuestros clientes-usuarios durante la ejecución de las interrupciones programadas necesarias para mejorar el servicio”, afirmó Afinia en su comunicado oficial.

Afinia realizará trabajos de mantenimiento y modernización de la red eléctrica, por lo que se suspenderá temporalmente el servicio en diferentes zonas del departamento Foto: Montaje SEMANA | X: @EnelColombia / Esteban Vega La-Rotta

Cronograma de cortes en Cartagena

3 de marzo

6:00 a. m. – 6:00 p. m.: Diagonal 30 entre carrera 59 y carrera 60B, sector Vista Hermosa.

8:00 a. m. – 5:00 p.m.: Antigua Universidad Tadeo Lozano, Universidad de Cartagena y Teatro Heredia.

8:00 a. m. – 8:30 a. m. y 16:30 p. m. – 17:00: Centro histórico y sectores aledaños.

4 de marzo

8:00 a. m. – 7:00 p.m.: Bocagrande, Villa Hermosa y Campo Bello III.

Interrupciones intermitentes en El Pozón y sectores del Terraplén.

5 y 6 de marzo

Varias zonas de Bocagrande, Barrio Canapote, Chino, Torices y Los Comuneros tendrán suspensión del servicio en horarios programados.

Otros municipios afectados

Además de Cartagena, los siguientes municipios de Bolívar tendrán cortes programados en días y horarios específicos:

Clemencia: 3 y 6 de marzo, vías y sectores residenciales.

3 y 6 de marzo, vías y sectores residenciales. El Carmen de Bolívar: 3, 4 y 6 de marzo, en barrios y urbanizaciones.

3, 4 y 6 de marzo, en barrios y urbanizaciones. María la Baja: 4 de marzo, sector Playón.

4 de marzo, sector Playón. Talaigua Nuevo y Cicuco: 3 de marzo, áreas céntricas.

3 de marzo, áreas céntricas. Córdoba: 4 de marzo, barrio Centro.

4 de marzo, barrio Centro. Calamar: 5 de marzo, barrio Centro.

5 de marzo, barrio Centro. Turbana: 6 de marzo, barrio Centro y La Cruz.

6 de marzo, barrio Centro y La Cruz. Magangué: 5 de marzo, sector Sur y Mercado Público.

5 de marzo, sector Sur y Mercado Público. San Juan Nepomuceno: 4 de marzo, barrio Centro y Villa Alejandra.

4 de marzo, barrio Centro y Villa Alejandra. Mompox: 3 de marzo, Centro Histórico y La Albarrada.

Afinia reiteró a los usuarios la importancia de verificar los horarios y sectores afectados, proteger electrodomésticos y contar con fuentes de luz alternativas durante las interrupciones.

La empresa recordó que estos cortes temporales buscan garantizar un suministro eléctrico más estable y moderno, aunque implican incomodidades momentáneas para miles de hogares y comercios en Cartagena y los municipios de Bolívar.

Para más información y atención personalizada, los usuarios pueden comunicarse al 115, visitar el sitio web www.afinia.com.co o usar el canal de WhatsApp habilitado para trabajos programados.