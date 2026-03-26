Las obras de infraestructura avanzan en el municipio de Soledad, Atlántico, con la construcción de un nuevo acceso vial en el puente Simón Bolívar.

Esta intervención busca optimizar la circulación vehicular en uno de los corredores más transitados del área metropolitana de Barranquilla.

Así cambiará la movilidad en el suroccidente de Barranquilla tras la nueva doble calzada en Las Gardenias y barrios aledaños

Las obras, que iniciaron en octubre de 2025, contemplan no solo la construcción del nuevo acceso vehicular, sino también una serie de adecuaciones técnicas orientadas a prolongar la vida útil del puente y reforzar la seguridad vial.

Entre estas acciones se encuentran el reemplazo de barandas, la instalación de juntas de dilatación, el fresado de la capa de rodadura y la aplicación de una nueva carpeta asfáltica.

Asimismo, se adelantan trabajos complementarios como la construcción de cunetas y bordillos en concreto, la reconformación de taludes y la instalación de separadores y elementos de protección, intervenciones que buscan mejorar las condiciones estructurales y funcionales del corredor.

Desde el punto de vista de movilidad, el nuevo acceso permitirá reducir tiempos de desplazamiento al facilitar el flujo vehicular entre la Circunvalar y la calle 30.

Este es un punto crítico de congestión en el tránsito diario entre Soledad y Barranquilla.

La obra se articula además con intervenciones previas de pavimentación realizadas en la calle 30, especialmente en sectores como Tauro y California.

Esto evidencia una estrategia más amplia de recuperación de la infraestructura vial en el municipio.

Las autoridades locales han insistido en que este tipo de también busca a elevar la seguridad de los usuarios y la durabilidad de las estructuras, en una zona clave para la conectividad del Caribe colombiano.

La construcción del nuevo acceso en el puente Simón Bolívar avanza como parte de las obras de mejoramiento vial en Soledad para optimizar la circulación y reforzar la seguridad. Foto: Foto: X @LasNoticiasTel

Nueva conexión vial reduce congestión en la calle 30

Voceros de la administración municipal han señalado que esta intervención responde a estudios técnicos de movilidad.

Estos identificaron el punto en referencia punto como uno de los cuellos de botella más críticos del tránsito metropolitano, especialmente en horas pico.

La nueva oreja permitirá eliminar maniobras riesgosas y giros improvisados que actualmente realizan conductores para incorporarse a la Circunvalar, mejorando así tanto la fluidez como la seguridad vial en la zona.

En paralelo, el proyecto también tiene un impacto estratégico en la conectividad regional.

La calle 30 es uno de los principales corredores de acceso hacia el Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz y hacia otros municipios del Atlántico.

Rutas clave desde y hacia Barranquilla y sus medidas de seguridad vial

Con esta obra, las autoridades esperan no solo descongestionar el tráfico urbano, sino también fortalecer la competitividad logística del área metropolitana de Barranquilla.

Estom facilitará el transporte de carga y pasajeros en un eje clave del Caribe colombiano.