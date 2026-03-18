Barranquilla

Así cambiará la movilidad en el suroccidente de Barranquilla tras la nueva doble calzada en Las Gardenias y barrios aledaños

La nueva doble calzada en el suroccidente de Barranquilla redefine la conectividad de Las Gardenias, Santa María, San Luis y Villa San Carlos, mejorando el acceso a la avenida Cordialidad y transformando la dinámica vial de miles de habitantes.

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Margarita Briceño Delgado

Margarita Briceño Delgado

18 de marzo de 2026, 11:55 a. m.
Ahora, la nueva doble calzada mejora la movilidad y conecta de forma directa a Las Gardenias y barrios vecinos con la Cordialidad.
Ahora, la nueva doble calzada mejora la movilidad y conecta de forma directa a Las Gardenias y barrios vecinos con la Cordialidad. Foto: Foto: X @AlejandroChar

La entrega de una nueva doble calzada en el suroccidente de Barranquilla marca un punto de inflexión en la estructura vial de sectores históricamente rezagados.

La obra, que conecta de forma directa a barrios como Las Gardenias, Santa María, San Luis y Villa San Carlos con la avenida Cordialidad, no solo mejora la movilidad, sino que reconfigura la forma en que estas comunidades se integran al resto de la ciudad.

Rutas clave desde y hacia Barranquilla y sus medidas de seguridad vial

Impacto de la doble calzada en la movilidad del suroccidente

El proyecto, inaugurado por la administración distrital, consiste en dos calzadas de 7,8 metros de ancho cada una y una extensión aproximada de 250 metros lineales por sentido, lo que permite una circulación más fluida en un corredor que antes operaba con limitaciones de acceso y congestión.

Más allá de la ampliación física de la vía, la intervención incluyó redes de acueducto y alcantarillado, andenes, bordillos, iluminación y zonas verdes, elementos que evidencian un enfoque integral de urbanismo.

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Esta combinación de infraestructura dura y espacio público transforma la lógica vial tradicional, centrada únicamente en el tránsito vehicular, hacia un modelo de conectividad más completo y funcional para peatones y transporte público.

El impacto en la estructura vial es significativo. Estos barrios, ubicados en la localidad Metropolitana —una zona que agrupa sectores de expansión urbana del suroccidente—, han dependido históricamente de accesos limitados hacia arterias principales.

Conexión clave con la Cordialidad mejora tiempos de viaje

La nueva doble calzada crea una salida directa hacia la Cordialidad, reduciendo tiempos de desplazamiento y descongestionando rutas alternas que antes asumían la carga del tráfico local.

Desde la perspectiva de planificación urbana, la obra fortalece la red secundaria de la ciudad, permitiendo que sectores periféricos dejen de ser “cul-de-sac” urbanos para integrarse a un sistema vial más jerarquizado.

Esto no solo mejora la movilidad diaria de los residentes, sino que también incrementa la valorización del suelo y facilita la llegada de servicios, comercio y transporte formal.

Voceros de la comunidad citados por la prensa local coinciden en que la vía representa mucho más que una mejora física: se traduce en acceso a oportunidades laborales, educativas y económicas para cerca de 30.000 habitantes del sector.

En ese contexto, la doble calzada se inscribe en una estrategia más amplia de transformación urbana impulsada por el Distrito, donde la infraestructura vial actúa como eje de desarrollo social.

La conexión efectiva de barrios populares con corredores principales no solo reduce brechas de movilidad, sino que redefine el mapa funcional de Barranquilla, acercando la periferia al centro de la dinámica económica de la ciudad.