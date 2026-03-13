Rutas clave desde y hacia Barranquilla y sus medidas de seguridad vial

Puerto Colombia, municipio costero del departamento del Atlántico, vive una etapa de transformación marcada por la importancia de su red vial en la conectividad regional.

Su posición geográfica, a escasos kilómetros de la capital departamental, Barranquilla, lo coloca estratégicamente en los principales corredores que articulan el Caribe colombiano con los ejes de comercio y turismo del país.

Gran Vía de Barranquilla entra en fase clave y promete mejorar la movilidad de miles de habitantes

Conectividad clave: carreteras y autopistas que unen Puerto Colombia con Barranquilla y el Caribe

Desde la alcaldía local se destaca que las rutas que atraviesan y vinculan al municipio, forman parte esencial de las comunicaciones terrestres que conectan al litoral caribeño con el interior.

Entre la más relevante figura la Autopista al Mar, un corredor de gran importancia nacional que enlaza la región de Barranquilla con Cartagena y está integrado en proyectos denominados de Cuarta Generación (4G) del transporte colombiano.

Esta vía corre por el noroccidente del Atlántico, a escasos metros del mar Caribe, y permite la movilización de pasajeros y mercancías entre centros urbanos clave de la región.

Además de este corredor de largo alcance, la antigua carretera que parte desde el corazón de Puerto Colombia sigue siendo un eje vital para el desplazamiento hacia Barranquilla y hacia los barrios y poblaciones cercanas.

La infraestructura vial metropolitana también incluye tramos que gestionan la circulación interna y enlazan sectores residenciales con los corredores de mayor flujo hacia la capital regional.

El crecimiento urbano y económico ha intensificado la necesidad de optimizar estas conexiones.

Por ejemplo, obras que vinculan las principales calzadas del municipio con la avenida Circunvalar de Barranquilla apuntan a mejorar el flujo vehicular entre ambos territorios y a ofrecer rutas alternativas durante las horas pico.

La Gobernación del Atlántico ha impulsado programas de mejoramiento y ampliación de rutas secundarias y metropolitanas, orientados a facilitar el acceso entre municipios, fomentar el turismo y robustecer la logística comercial en la región.

Esto contribuye a una mayor competitividad para los sectores productivos, en especial aquellos vinculados al comercio exterior y a la industria local.

No obstante, estas redes no existen de manera aislada: forman parte de un esquema más amplio de infraestructura nacional que incluye puentes de gran envergadura, como el Puente Alberto Pumarejo, sobre el río Magdalena, que integran el departamento con el resto del país.

La articulación de estas rutas, y los planes de ampliación y mantenimiento que las acompañan, son claves para garantizar que el municipio salga del pasado portuario y se consolide como un punto de enlace estratégico en la movilidad regional.

Actualmente,avanza en un 83% y se encuentra en su fase final,en el deprimido de Le Champ.” Foto: Instagram @puertoestereooficial

Restricciones que impactan la movilidad

En Puerto Colombia y el Atlántico, la movilidad está sujeta a restricciones puntuales para garantizar seguridad y orden en las vías.

Entre las medidas vigentes se incluyen el pico y placa para motos y motocarros en tramos urbanos y carreteras cercanas, así como controles de tráfico en días festivos y eventos masivos, que buscan reducir la congestión y prevenir accidentes.

Asimismo, algunas rutas que conectan Puerto Colombia con Barranquilla presentan alertas por infraestructura vulnerable, como puentes y tramos afectados por lluvias, donde se ha implementado señalización y limitación de paso de vehículos.

Actualmente, no se reportan cierres prolongados de las principales carreteras, pero se recomienda planificar viajes y respetar las indicaciones de tránsito para evitar inconvenientes.