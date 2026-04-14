Cartagena tendrá cortes de luz este 15 de abril: barrios afectados y horarios

Para este miércoles, 15 de abril, Cartagena de Indias tendrá una jornada de mantenimiento y optimización de redes eléctricas en varios puntos de la ciudad amurallada. Durante el transcurso del día, varios sectores y barrios no podrán hacer uso de luz mientras se lleva a cabo los cortes de energía.

Afinia anuncia cortes de luz en Bolívar este 8 de abril por trabajos en la red

El anuncio fue informado por la entidad Afinia, la cual menciona que las labores que van a ser realizadas responden al plan de mejorar del sistema eléctrico para ofrecer una mayor continuidad, reducir fallas y poder fortalecer la infraestructura ante los crecientes casos de demanda energética.

Estos son los sectores y barrios que no podrán hacer uso de luz durante este miércoles 15 de abril

A partir de las 8:00 a.m hasta las 4:00 p.m, el sector barrio San José de Los Campanos no tendrán uso de energía mientras se realiza los mantenimientos, los puntos exactos que no podrán utilizar luz se encuentran entre la Carrera 99A y carrera 100 ubicadas entre las calle 41 y calle 43G.

A las 10:00 a.m hasta las 7:00 p.m se realizará el mantenimiento y suspensión de luz en el barrio Villa Hermosa, la carrera 96A entre calles 1 y 3, la carrera 92B entre calles 3 y 1, y el sector Campo Bello III.

El sector Martínez Martelo será la zona que tendrá mantenimiento de energía hasta el 15 de abril de 2026, ya que la Transversal 23 entre la diagonal 19 y la avenida del Bosque no podrán hacer uso de luz desde las 5:00 p.m hasta las 4:00 a.m.

Finalmente, el barrio El Pozón tendrá su corte de luz, en la Transversal 60 con carrera 88, a partir de las 8:00 a.m hasta las 6:00 p.m.

Estas son las recomendaciones hacia los usuarios durante una nueva jornada de cortes de luz

La entidad Afinia realizó una serie de recomendaciones a los cartageneros que no podrán hacer uso de energía mientras se desarrolla la jornada de mantenimiento eléctrico en la ciudad. Entre las sugerencias se encuentra el uso preventivo de aparatos eléctricos donde se aconseja desenchufarlos mientras se lleva a cabo la jornada.

De igual manera, evitar hacer actividades que conlleven al uso eléctrico. Además antes y después de las labores de mantenimiento, hacer un uso adecuado de la energía. Afinia reitera que estos cortes de luz que realizarán conlleva a poder ofrecer una mejor calidad de servicio en Cartagena de Indias junto con minimizar cualquier interrupción no programada en futuros casos.

La entidad añade las líneas de atención 115 que estarán habilitadas durante el transcurso de esta jornada para aquellos ciudadanos que presenten alguna queja, duda o atención que requieran durante los cortes de luz. Otras opciones es ingresar a la página www.afinia.com.co o utilizar la aplicación para móvil, Afiniapp, para reportar alguna inquietud.