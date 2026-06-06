Una nueva estructura vial fue entregada en el municipio de Canalete, Córdoba, con la que se restablece la movilidad de aproximadamente 8.500 personas.

Miles de habitantes habían quedado aislados tras la creciente del río que destruyó el anterior paso en la zona, según informó la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

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La obra que devolvió la movilidad tras la creciente en Canalete, Córdoba

De acuerdo con la información oficial de la Ungrd, el nuevo puente corresponde a una estructura metálica modular de casi 49 metros de longitud.

Está instalada para recuperar el paso sobre el río Canalete, luego de que la creciente registrada en febrero de 2026 afectara de forma severa la conectividad de varias comunidades rurales del municipio.

La emergencia anterior había dejado incomunicados a habitantes de distintos corregimientos y veredas de la zona.

La entidad explicó que la obra fue ejecutada en articulación con el Instituto Nacional de Vías (Invías) y la Alcaldía de Canalete, que estuvo a cargo de las obras de cimentación y adecuación necesarias para la instalación de la estructura.

El proyecto tuvo una inversión superior a los 3.600 millones de pesos, según el balance oficial.

#EsNoticia | Gobierno nacional restablece la movilidad de 8.500 personas con nuevo puente en Canalete, Córdoba



- El Gobierno nacional destinó $3.619 millones para la financiación, el suministro y la instalación de esta estructura metálica modular.



- La obra beneficia a más de… pic.twitter.com/7YKRx59W9u — UNGRD🇨🇴 (@UNGRD) June 6, 2026

¿Cómo cambia la vida de las comunidades tras la recuperación del puente en Córdoba?

Con la puesta en funcionamiento del nuevo paso, las autoridades señalaron que se restablece no solo la movilidad de las familias, sino también el acceso a servicios esenciales como salud, educación y el transporte de productos agrícolas.

En esta región de Córdoba, la economía local depende en gran parte de actividades como el cultivo de plátano y la ganadería, que ahora podrán movilizarse nuevamente hacia centros urbanos como Montería.

Según la Ungrd, esta obra hace parte de un plan nacional de recuperación de infraestructura afectada por emergencias climáticas.

Incluye la instalación de varios puentes modulares en distintas regiones del país.

En total, se han proyectado diez estructuras de este tipo, de las cuales varias ya han sido entregadas en zonas rurales con problemas de conectividad.

La entrega de este nuevo puente representa la recuperación de un punto estratégico para la movilidad del municipio, que había quedado seriamente afectado tras la emergencia invernal.

Las autoridades locales y nacionales destacaron que la infraestructura permitirá mejorar la integración de al menos siete corregimientos y veredas.

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Lo anterior facilitará el desplazamiento de los habitantes y el desarrollo económico de la región.

Mientras se consolida la normalidad en la zona, el Gobierno reiteró que este tipo de intervenciones buscan dar respuesta rápida a las comunidades afectadas por fenómenos naturales.

De igual forma, se busca reducir el impacto de futuras emergencias sobre la infraestructura vial en las regiones más vulnerables del país