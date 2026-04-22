Obra financiada con regalías tendría en riesgo cerca de $21.000 millones en Córdoba: Contraloría

Cuatro hallazgos fiscales por casi $23.000 millones detectó la Contraloría en una Unidad Recreo Deportiva que se construyó Tierralta, Córdoba con la plata del Sistema General de Regalías. Uno de los hallazgos que más llamaron la atención estaba relacionado con una millonaria adición al contrato.

Desde el ente de control informaron: “Seis hallazgos administrativos, cuatro de ellos con presunta incidencia fiscal por un total de $21.709 millones, tras llevar a cabo una Actuación Especial de Fiscalización al contrato de obra pública N°017 de 2022, correspondiente a la construcción y adecuación de la unidad recreo deportiva”.

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La investigación también permitió hallar un presunto detrimento fiscal por más de $7.600 millones que se habrían dado con la adición del contrato de la unidad, cuyo valor superaba los $15.200 millones. La Contraloría también informó que tuvo evidencia sobre falta de control y supervisión del ente ejecutor de la obra.

El ente de control fiscal también detalló que tiene pruebas sobre el documento que no se presentó en la Tesorería Municipal para certificar el egreso que respaldara los pagos realizados a las cuentas de cobro de la adición millonaria del contrato.

En el comunicado también explicaron: “El segundo hallazgo, cuantificado en $4.837 millones, corresponde al manejo del anticipo del contrato de obra, equivalente al 30 % del valor inicial. La Contraloría estableció que no se contó con soportes suficientes que permitieran verificar la ejecución o legalización del valor entregado”.

El informe también sacó a flote la ausencia de soportes de pagos como salarios, gastos operacionales e imprevistos por más de 3.000 millones de pesos que habrían configurado en una observancia administrativa con incidencia disciplinaria, fiscal y penal.

La Contraloría también confirmó un presunto daño fiscal por más de 6.100 millones de pesos en daños estructurales y superficiales en los escenarios deportivos, además de riesgos por la afectación a la seguridad de los usuarios por pérdidas de funcionalidad y durabilidad de la obra.

Los hallazgos fiscales alertaron riesgos en posibles incumplimientos parciales del objeto contractual, los principios de eficiencia, eficacia y transparencia y los más de 21.000 millones de pesos que se invirtieron en total para tener una Unidad Recreo Deportiva en Tierralta, Córdoba.