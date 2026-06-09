Nación

Almirante Norman Cabrera estará al frente del ‘Plan Democracia’, tras polémica salida del general Erick Rodríguez

El general Rodríguez había denunciado la carnetización y las presiones de organizaciones criminales en las elecciones, lo que le habría costado el cargo.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Semana
9 de junio de 2026 a las 7:27 p. m.
El almirante Norman Iván Cabrera reemplazará al general Erick Rodríguez como responsable del 'Plan Democracia'.
El almirante Norman Iván Cabrera reemplazará al general Erick Rodríguez como responsable del 'Plan Democracia'. Foto: Suministrado a Semana

Tras la inexplicable y polémica salida del general Erick Rodríguez, subjefe de Operaciones Conjuntas del Comando General de las Fuerzas Militares, quien era el encargado de coordinar el ‘Plan Democracia’ de cara a las elecciones, desde el alto mando de las Fuerzas Militares ya fue nombrado su reemplazo.

Cali: Erick Rodríguez Aparicio. Comandante del Comando Conjunto N 2sur occidente.
¿Qué está pasando en las Fuerzas Militares? El general Erick Rodríguez, subjefe de Operaciones, fue enviado a vacaciones de manera inesperada

Esta misión fundamental, a pocos días de las elecciones, la asumirá el almirante Norman Iván Cabrera, actual jefe del Departamento Conjunto de Inteligencia y Contrainteligencia.

El reto del almirante Cabrera no es menor, pues estará al frente de la operación de más de 400 mil uniformados de todas las armas, que estarán vigilando y garantizando la tranquilidad en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, que se realizarán el 21 de junio.

En desarrollo...