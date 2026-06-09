Almirante Norman Cabrera estará al frente del ‘Plan Democracia’, tras polémica salida del general Erick Rodríguez

Tras la inexplicable y polémica salida del general Erick Rodríguez, subjefe de Operaciones Conjuntas del Comando General de las Fuerzas Militares, quien era el encargado de coordinar el ‘Plan Democracia’ de cara a las elecciones, desde el alto mando de las Fuerzas Militares ya fue nombrado su reemplazo.
Esta misión fundamental, a pocos días de las elecciones, la asumirá el almirante Norman Iván Cabrera, actual jefe del Departamento Conjunto de Inteligencia y Contrainteligencia.
El reto del almirante Cabrera no es menor, pues estará al frente de la operación de más de 400 mil uniformados de todas las armas, que estarán vigilando y garantizando la tranquilidad en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, que se realizarán el 21 de junio.
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