Almirante Norman Cabrera estará al frente del ‘Plan Democracia’, tras polémica salida del general Erick Rodríguez

Tras la inexplicable y polémica salida del general Erick Rodríguez, subjefe de Operaciones Conjuntas del Comando General de las Fuerzas Militares, quien era el encargado de coordinar el ‘Plan Democracia’ de cara a las elecciones, desde el alto mando de las Fuerzas Militares ya fue nombrado su reemplazo.

¿Qué está pasando en las Fuerzas Militares? El general Erick Rodríguez, subjefe de Operaciones, fue enviado a vacaciones de manera inesperada

Esta misión fundamental, a pocos días de las elecciones, la asumirá el almirante Norman Iván Cabrera, actual jefe del Departamento Conjunto de Inteligencia y Contrainteligencia.

El reto del almirante Cabrera no es menor, pues estará al frente de la operación de más de 400 mil uniformados de todas las armas, que estarán vigilando y garantizando la tranquilidad en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, que se realizarán el 21 de junio.

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