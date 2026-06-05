Luego de la polémica que se desató por el retiro del general Erik Rodríguez del Ejército Nacional por parte del gobierno de Gustavo Petro, fuentes de la institución militar y del Ministerio de Defensa le contaron a SEMANA que, tras la ola de reacciones que generó la polémica decisión, el jefe de esta cartera, Pedro Sánchez, habría decidido retrasar la baja del alto oficial.

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“A altas horas de la noche del jueves, 4 de junio, el Ministro de Defensa tomó la decisión de no firmar el acto administrativo que retiraría al alto oficial. Lo que pretende el señor Sánchez es esperar que se bajen los ánimos teniéndolo de vacaciones por un mes”, dijo la fuente a esta revista.

Del mismo modo, señalaron que lo que buscaría el ministro Pedro Sánchez sería “emitir en secreto el acto administrativo para retirar al general Rodríguez, con la excusa de una supuesta participación en política, y por las declaraciones que dio en el Meta, donde denunció la carnetización por parte de grupos ilegales para obligar a la comunidad a votar por un candidato a presidencia”.

Pedro Sánchez, ministro de Defensa. Foto: Ejército Nacional

Sin embargo, oficialmente, el Ministerio de Defensa indicó que el jefe de esta cartera ya habría firmado este acto administrativo y todo fue enviado a la Casa de Nariño a la espera de que sea el presidente Gustavo Petro quien tenga la última palabra en medio de todo este ‘novelón’ que se ha desatado en plena época de elecciones en el interior del Ejército Nacional.

Se espera que desde el Gobierno nacional puedan emitir un comunicado oficial entregando detalles de la salida de este alto oficial que ha estado en medio de la polémica durante las últimas horas.