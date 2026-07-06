Samuel Gutiérrez renunció al Concejo de Rivera, Huila: esto dijo

El concejal Samuel Gutiérrez anunció este lunes, 6 de julio, su renuncia a esta corporación en Rivera, en el departamento del Huila, por medio de su cuenta en la red social Facebook.

“Hoy cierro un ciclo que me permitió servir a Rivera desde el Concejo municipal, una tranquilidad de haber trabajado, de haber defendido lo que consideré justo y de haber entregado lo mejor de mí”, indicó.

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Al mismo tiempo, señaló que fue clave el apoyo de las personas que lo respaldaron en las urnas. SEMANA conoció que podría ser candidato a la alcaldía de este municipio.

“Nada de esto habría sido posible sin el apoyo, la confianza y el cariño de tantas personas que han caminado conmigo. Los cargos terminan, pero el amor por Rivera permanece intacto. Y cuando ese amor guía cada paso, los sueños no se detienen… simplemente encuentran un camino más grande”, dijo el hoy excabildante.