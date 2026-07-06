Samuel Gutiérrez renunció al Concejo de Rivera, Huila: esto dijo

El concejal Samuel Gutiérrez anunció este lunes, 6 de julio, su renuncia a esta corporación en Rivera, en el departamento del Huila, por medio de su cuenta en la red social Facebook.
“Hoy cierro un ciclo que me permitió servir a Rivera desde el Concejo municipal, una tranquilidad de haber trabajado, de haber defendido lo que consideré justo y de haber entregado lo mejor de mí”, indicó.
Al mismo tiempo, señaló que fue clave el apoyo de las personas que lo respaldaron en las urnas. SEMANA conoció que podría ser candidato a la alcaldía de este municipio.
“Nada de esto habría sido posible sin el apoyo, la confianza y el cariño de tantas personas que han caminado conmigo. Los cargos terminan, pero el amor por Rivera permanece intacto. Y cuando ese amor guía cada paso, los sueños no se detienen… simplemente encuentran un camino más grande”, dijo el hoy excabildante.