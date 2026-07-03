Capitán (r) de la Policía y otros tres colombianos van por los Centroamericanos en equitación: piden apoyo económico

El capitán retirado de la Policía Nacional de Colombia William Campos Rendón, de 35 años, y nacido en Ibagué, Tolima, cambió el uniforme por las botas de montar y hoy persigue un sueño deportivo desde Toronto, Canadá. Junto a él hay tres participantes desde Colombia que también se unen a este sueño.

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Y es que luego de varios años de preparación y competencia en el circuito ecuestre de Norteamérica, logró clasificar para integrar el equipo colombiano que competirá en la modalidad de prueba completa (eventing) en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que se realizarán en República Dominicana entre el 24 y el 27 de julio.

Ahora, el gran reto que tiene con sus amigos y familiares es poder reunir los recursos económicos para poder costear todo lo que implica representar a Colombia en esta competencia.

“Traje mis caballos de Colombia hasta acá y empecé a desarrollar este proyecto y a competir. Para mí esto siempre ha sido un plan a mediano y largo plazo. Primero era participar en los Juegos Centroamericanos; el otro año, hacer el ciclo olímpico con Centroamericanos, Panamericanos y, finalmente, los Juegos Olímpicos. Ese es el proyecto a gran escala”, detalló en conversación con SEMANA.

Hasta el momento, sería el único colombiano que compite de manera fija en el circuito de Estados Unidos y Canadá dentro de esta modalidad de la equitación.

“Creo que soy el único colombiano que está ahorita saltando y compitiendo en el circuito de Estados Unidos y Canadá en esta modalidad. Mi objetivo es seguir creciendo y representar al país en los escenarios más importantes”, detalló.

Campos Rendón logró el cupo en la selección nacional tras superar una de las competencias más reconocidas de Norteamérica: Bromont, un prestigioso escenario del eventing internacional.

“Hace poco logré terminar una de las competencias más relevantes aquí en Norteamérica, Bromont. Es un parque muy reconocido donde se desarrolla esta modalidad de cross country. Haber finalizado esa competencia me dio la clasificación para integrar el equipo de prueba completa que representará a Colombia en los Juegos Centroamericanos”, detalló.

William Campos practicando equitación. Foto: Suministrada a SEMANA.

Asimismo, dijo que mantener económicamente la equitación es muy complejo porque demanda inversiones permanentes que, en su caso, ha asumido prácticamente en su totalidad.

“Realmente todo lo hago yo. Me dedico las 24 horas del día, de lunes a domingo, a trabajar con los caballos. Todo este proceso lo he financiado por mis propios medios. Detrás de este deporte hay un esfuerzo enorme porque nada es económico y el transporte de los caballos representa costos muy altos”, agregó.

El capitán retirado explicó que movilizar los ejemplares desde Canadá hasta República Dominicana implica una compleja logística internacional.

“Llegar a los Juegos Centroamericanos representa un reto muy grande porque hay que transportar los caballos desde Canadá hasta Miami y después llevarlos a República Dominicana. Son costos bastante elevados. Tenemos apoyo del Comité Olímpico Colombiano y de la Federación, pero ese respaldo no cubre la totalidad de los gastos”, detalló.

Campos dijo que su meta es convertirse en el primer colombiano en disputar unos Juegos Olímpicos en esta modalidad ecuestre.

“Lo que he venido haciendo es llevar la bandera de Colombia a escenarios donde prácticamente nunca había estado presente. Estoy persiguiendo el sueño de llegar a unos Juegos Olímpicos y, ojalá, convertirme en el primer colombiano en competir en una olimpiada en esta modalidad”, indicó.

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El deportista también hizo un llamado para fortalecer el respaldo a quienes representan al país en disciplinas que históricamente reciben menos apoyo institucional.

“Hoy el apoyo al deporte se ha visto muy disminuido. El llamado es a que exista un programa mucho más fuerte para que los deportistas podamos desarrollar estos procesos y representar a Colombia en competencias internacionales”, agregó.

Con el fin de reunir los recursos necesarios para participar en los Juegos Centroamericanos y continuar su camino hacia el ciclo olímpico, Campos y su esposa crearon una campaña de recaudación de fondos a través de la plataforma GoFundMe.