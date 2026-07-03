No portar este certificado al andar en moto podría causar inmovilización y multa de hasta 650.000 pesos

Durante 2026, las normas de tránsito han sido más estrictas que en años anteriores, ya que las autoridades buscan promover la seguridad vial entre los millones de conductores que transitan por las carreteras y vías del país.

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Asimismo, se busca reducir las tasas de siniestros viales que ocurren en Colombia, derivados de errores cometidos por los ciudadanos, donde la mayoría de estos abarcan a los motociclistas, quienes son de la gente más involucrada en estos hechos.

De acuerdo con los últimos registros de accidentalidad con víctimas fatales de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), un total de 3.019 personas han fallecido durante el primer cuatrimestre de 2026. El 65,7 % de las víctimas eran usuarios de motocicletas.

Por ello, durante el año se han implementado nuevas medidas sancionatorias para que los motociclistas y demás conductores respeten y cumplan las normas de tránsito establecidas por la legislación colombiana.

Las autoridades reiteran que quienes incumplan las normas serán sancionados con una multa económica.

Algunas de ellas llegan incluso a los $650.000 y provocan la inmovilización del vehículo si no se tiene a la mano un documento sumamente importante de la moto.

Este certificado puede ser exigido en cualquier momento por las autoridades de tránsito, ya que es un documento fundamental para verificar que los conductores cumplen con los requisitos legales y obligatorios para conducir sus vehículos.

No obstante, algunos motociclistas desconocen esta exigencia y son sorprendidos al descubrir que han cometido una infracción grave.

La grave multa por no tener este importante documento al manejar

De acuerdo con lo establecido en el Código Nacional de Tránsito, el conductor que no tenga vigente el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) o la Revisión Técnico-Mecánica (RTM) de su motocicleta podrá recibir una multa de 15 salarios mínimos legales diarios vigentes (SMLDV), lo que representa un valor superior a los $650.000.

Cabe señalar que estos documentos deben estar vigentes y disponibles cuando una autoridad de tránsito requiera su verificación. En cambio, otros documentos, como la licencia de conducción y la licencia de tránsito, pueden presentarse en formato digital.

Si el conductor no cuenta con el SOAT o la RTM vigentes, las autoridades podrán inmovilizar la motocicleta y trasladarla a los patios. Para recuperarla, deberá asumir los costos correspondientes por el tiempo que el vehículo permanezca allí.

La Superintendencia Financiera de Colombia recuerda que las tarifas del SOAT para motocicletas se establecen de acuerdo con el cilindraje y la capacidad del vehículo: