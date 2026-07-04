Video | Ni el brujo de Ghana se resistió a la fiesta colombiana: terminó bailando, brindando y celebrando con la hinchada

La clasificación de la Selección Colombia a los octavos de final del Mundial 2026 dejó momentos inolvidables dentro de la cancha, pero una de las escenas que más se volvió viral en redes sociales ocurrió justamente lejos del terreno de juego.

Quién es el temido “brujo” de Ghana que usará sus poderes contra la Selección Colombia

El protagonista de este momento fue el supuesto brujo que acompañó a la Selección de Ghana, quien terminó convertido en el invitado de honor de la celebración organizada por los hinchas colombianos en las tribunas del estadio de Kansas.

Después de que el marcador quedara 1-0 por el gol de Jhon Arias, la tensión del partido quedó atrás e inició una fiesta de la que quedaron fotos y videos en redes.

¿Quién es Nana Kwaku Bonsam? El temido ‘brujo’ de Ghana Foto: x

Allí apareció este personaje ghanés, que durante los días anteriores había llamado la atención por sus supuestos rituales para favorecer a su selección.

Lejos de recibir burlas agresivas o vivir un momento incómodo, el hombre terminó rodeado por decenas de colombianos de decidieron convertirlo en parte de la celebración.

Entre risas, abrazos y cantos, los hinchas nacionales lo levantaron sobre sus hombros mientras repetían frases como “Se quemó, el brujo se quemó”.

@deporcom 😅 El famoso brujo de GHANA 🇬🇭 terminó celebrando con los hinchas colombianos 🇨🇴 al final del partido. 👋🏼 Se despide otro de los hinchas más icónicos de este Mundial 🏆 ♬ sonido original - Depor

Los videos que captaron el momento también mostraron al supuesto brujo bailando con los hinchas, aceptando la derrota con buen humor e incluso compartiendo algunos tragos de aguardiente con los aficionados de la Tricolor.

Debido a este momento y a la actitud relajada del hombre y los hinchas, muchas personas en redes sociales aseguraron que el brujo terminó “nacionalizado” por los colombianos después del interesante partido.

Así respondieron los colombianos al “embrujo” antes del partido de Colombia vs. Ghana: memes inundan las redes sociales

“Ni sabía qué estaban diciendo y celebraba jaja”; “La maicena no le ayudó”; “El brujo no pudo, pero la verdad nos asustó”; “Pobre, no sabe lo que le gritan jaja”; “Él bien feliz y ni sabía lo que estaba pasando”, fueron algunos de los comentarios.

Además de esto, más allá de lo sucedido con el supuesto brujo, varios internautas también resaltaron que lo importante de estos encuentros, pese a las diferencias, es vivirlo en paz y sin violencia, por eso dejaron comentarios admirando cómo la hinchada colombiana está viviendo estos momentos.

“Qué belleza vivir la pasión del fútbol sin diferencias ofensivas, todo con alegría y respeto”; “Qué emoción tan grande como comparten con los rivales de juego, así debería ser siempre sin agredir a nadie”; “Gracias hinchas colombianos por hacer quedar bien a nuestro país. Orgulloso de su alegría y respeto por los demás, por hacer del fútbol la pasión más sana. Colombia es todo lo que está bien en este mundo, amo mi país”; “Se llena uno de orgullo al ver el ambiente de la gente colombiana, sin problemas y respetando siempre a los demás”, se resalta en uno de los videos.