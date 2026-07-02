El próximo viernes 3 de julio, a las 8:30 p. m. (hora local), la Selección Colombia se enfrentará a Ghana en un duelo decisivo por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Sin embargo, la batalla parece haber comenzado mucho antes de que ruede el balón en Kansas City, trasladándose al terreno de las creencias populares y el folclore.

Convocan a caminata masiva en Monserrate para contrarrestar a este peculiar hincha de Ghana antes del partido

Ante las advertencias de un influyente curandero ghanés que busca frenar a la Tricolor, los fanáticos colombianos han respondido con una mezcla de fervor religioso, rituales propios y su sentido del humor.

El hombre tras la supuesta “maldición” ghanesa

El centro de la polémica es Nana Kwaku Bonsam, cuyo nombre de nacimiento es Stephen Osei Mensah. En Ghana, el término “Nana” es un título de respeto, mientras que “Bonsam” se traduce literalmente como “diablo” o “demonio“. Este sacerdote tradicional se convirtió en una celebridad mundial tras atribuirse una lesión de Cristiano Ronaldo en 2014 y más recientemente, por asegurar que “congeló” espiritualmente a Harry Kane para que no anotara en el duelo entre Inglaterra y Ghana de este Mundial.

Para el choque contra Colombia, Bonsam anunció que utilizaría sus facultades espirituales para favorecer a las “Estrellas Negras” (apodo de la selección de Ghana). Aunque periodistas ghaneses aseguran que este personaje es más un fenómeno mediático y de entretenimiento que una amenaza real en la cancha, sus palabras calaron hondo en la idiosincrasia de los hinchas colombianos.

Una muralla de oraciones a 3.100 metros de altura

La respuesta en Colombia no se hizo esperar. Este jueves 2 de julio, cientos de bogotanos madrugaron para ascender los más de 1.600 escalones del Cerro de Monserrate. El objetivo de esta peregrinación fue realizar una cadena de oración colectiva ante el Señor Caído, buscando “bloquear” cualquier energía negativa proveniente del país africano.

En esta ocasión, la fe católica se mezcló con lo ancestral: un chamán colombiano, realizó su propio ritual en la cima para proteger a los jugadores de lo que él denominó “víboras” espirituales.

No todo quedó ahí, las redes sociales entran con humor

Como es costumbre, el ingenio nacional inundó las redes sociales con memes para desarmar el miedo a través de la risa. Un concepto muy utilizado ha sido el de la “mufa“, una palabra coloquial para referirse a la mala suerte o a quien atrae el infortunio.

Muchos usuarios bromearon con que el “embrujo” ghanés no funcionaría.

Al final, entre oraciones en Bogotá, memes y rituales en Ghana, el destino de ambos equipos se decidirá únicamente por lo que ocurra durante los 90 minutos de juego.