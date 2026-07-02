El próximo viernes 3 de julio, a las 8:30 p. m. (hora local), la Selección Colombia se enfrentará a Ghana en un duelo decisivo por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Sin embargo, la batalla parece haber comenzado mucho antes de que ruede el balón en Kansas City, trasladándose al terreno de las creencias populares y el folclore.
Ante las advertencias de un influyente curandero ghanés que busca frenar a la Tricolor, los fanáticos colombianos han respondido con una mezcla de fervor religioso, rituales propios y su sentido del humor.
El hombre tras la supuesta “maldición” ghanesa
El centro de la polémica es Nana Kwaku Bonsam, cuyo nombre de nacimiento es Stephen Osei Mensah. En Ghana, el término “Nana” es un título de respeto, mientras que “Bonsam” se traduce literalmente como “diablo” o “demonio“. Este sacerdote tradicional se convirtió en una celebridad mundial tras atribuirse una lesión de Cristiano Ronaldo en 2014 y más recientemente, por asegurar que “congeló” espiritualmente a Harry Kane para que no anotara en el duelo entre Inglaterra y Ghana de este Mundial.
Para el choque contra Colombia, Bonsam anunció que utilizaría sus facultades espirituales para favorecer a las “Estrellas Negras” (apodo de la selección de Ghana). Aunque periodistas ghaneses aseguran que este personaje es más un fenómeno mediático y de entretenimiento que una amenaza real en la cancha, sus palabras calaron hondo en la idiosincrasia de los hinchas colombianos.
Una muralla de oraciones a 3.100 metros de altura
La respuesta en Colombia no se hizo esperar. Este jueves 2 de julio, cientos de bogotanos madrugaron para ascender los más de 1.600 escalones del Cerro de Monserrate. El objetivo de esta peregrinación fue realizar una cadena de oración colectiva ante el Señor Caído, buscando “bloquear” cualquier energía negativa proveniente del país africano.
El Chamán llegó a Monserrate para, según dijo, contrarrestar los rituales oscuros antes del partido contra Ghana. La fiebre por la Tricolor despierta todo tipo de iniciativas. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/MJ4MdpgrX9— Revista Semana (@RevistaSemana) July 2, 2026
En esta ocasión, la fe católica se mezcló con lo ancestral: un chamán colombiano, realizó su propio ritual en la cima para proteger a los jugadores de lo que él denominó “víboras” espirituales.
No todo quedó ahí, las redes sociales entran con humor
Como es costumbre, el ingenio nacional inundó las redes sociales con memes para desarmar el miedo a través de la risa. Un concepto muy utilizado ha sido el de la “mufa“, una palabra coloquial para referirse a la mala suerte o a quien atrae el infortunio.
Mi papá diciendo por el grupo de la familia que que miedo con el “brujo” de Ghana, que va a salar el partido, y sale mi hermano con esto jajsj: pic.twitter.com/RXe7ZOKwDJ— Juan. (@Ayjuaaan) July 2, 2026
Muchos usuarios bromearon con que el “embrujo” ghanés no funcionaría.
Mi país 🇨🇴— Miguel David Nieto 🇨🇴 (@MiguelDNieto) July 2, 2026
Me encanta que de repente el Mundial 2026 se convirtió en una guerra espiritual contra magos ghaneses.
Son literalmente esta escena de 300: https://t.co/IlT5mj24KT pic.twitter.com/ETcYrJLX3M
Si el brujo de Ghana empieza a tirar el polvo ese, en Colombia tocaría sacar a la bestia pic.twitter.com/MTiJJwLahN— El Muñeco (@juniorman0) July 1, 2026
Despierten a las brujas de la guajira que hay que anular la brujería del negro de Ghana pic.twitter.com/lVxF5eupCR— O Burrinho (@Elburrointel) June 28, 2026
Toda Colombia con el brujo de Ghana pic.twitter.com/wdp0xZ0na2— sebas (@sebszn) July 2, 2026
Al final, entre oraciones en Bogotá, memes y rituales en Ghana, el destino de ambos equipos se decidirá únicamente por lo que ocurra durante los 90 minutos de juego.