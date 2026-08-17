¿Tiene estos electrodomésticos conectados a una extensión? Experto advierte que, aunque parezca inofensivo, podría ser peligroso

Las extensiones eléctricas son cada vez más utilizadas en los hogares para ampliar las conexiones disponibles y alimentar varios dispositivos desde un mismo tomacorriente. Sin embargo, su uso no siempre es seguro, ya que algunos electrodomésticos requieren una conexión directa a la toma de corriente y pueden representar un riesgo si se conectan mediante una extensión.

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De hecho, Paul Martínez, propietario de Electrified NYC en Brooklyn, Nueva York, advirtió a CNET que las extensiones eléctricas no deben utilizarse para conectar determinados electrodomésticos, especialmente aquellos que incorporan elementos calefactores o requieren un alto consumo de energía.

Según explicó el experto, estos aparatos pueden sobrecargar el cable de extensión, aumentar la temperatura del sistema y generar un riesgo de incendio, por lo que recomienda evitar por completo este tipo de conexión en hechoS puntuales como este.

Las regletas eléctricas, también son conocidas como extensiones o alargadores. Foto: Getty Images

¿Cuáles son los aparatos que no debería conectar a un cable de extensión?

Los calentadores portátiles representan uno de los mayores riesgos cuando se conectan mediante extensiones eléctricas. Según datos citados por CNET de la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor, entre 2017 y 2019 estos dispositivos estuvieron relacionados con alrededor de 1.700 incendios al año, algunos de ellos con consecuencias fatales.

Entre los dispositivos que no deberían conectarse a una extensión también se encuentran los refrigeradores, tostadoras y hornos tostadores. Aunque los refrigeradores consumen entre 300 y 800 vatios, permanecen funcionando de manera continua, mientras que las tostadoras y los hornos tostadores pueden demandar entre 1.200 y 1.400 vatios.

Electrodomésticos de cocina que más consumen energía. Foto: Getty Images

La lista también incluye aires acondicionados, freidoras de aire y microondas, debido a la cantidad de energía que requieren. Una freidora de aire puede alcanzar un consumo de hasta 2.000 vatios, dependiendo de su tamaño, mientras que los microondas necesitan una conexión adecuada debido a su elevada demanda eléctrica. Los aires acondicionados, por su parte, también requieren una conexión directa y apropiada para evitar que el circuito trabaje por encima de sus límites.

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Otro riesgo señalado por el experto es conectar varias extensiones entre sí, una práctica conocida como “encadenamiento”, que puede provocar un sobrecalentamiento y aumentar el riesgo de incendio. Los cables de extensión estándar de calibre 14 pueden soportar hasta 1.800 vatios o 15 amperios, por lo que se recomienda conectar directamente a un circuito dedicado cualquier electrodoméstico que supere los 1.500 vatios.