Papa León XIV advierte que hay algo que ya no puede esperar frente a la IA: “Es urgente”

La inteligencia artificial también llegó al terreno del arte y, para el papa León XIV, el avance de estas herramientas plantea una distinción que ya no puede aplazarse. El pontífice se refirió al tema este viernes 2 de octubre mediante una publicación en su cuenta oficial de X.

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León XIV marca una diferencia entre el arte y las máquinas

En su mensaje, León XIV sostuvo que las creaciones humanas no pueden entenderse de la misma manera que aquellas producidas por sistemas de inteligencia artificial.

“En esta era de la inteligencia artificial, es urgente distinguir el arte humano de lo que producen las máquinas”, afirmó el papa León XIV.

El pontífice explicó que, a su juicio, la diferencia no se limita a la apariencia de una obra. “Existe una diferencia ontológica, incluso antes que estética, entre el arte y lo que una máquina puede generar mediante cálculos estadísticos basados en millones de imágenes creadas por otros”, señaló.

El papa señaló una diferencia de fondo entre el arte humano y lo que generan las máquinas Foto: @Pontifex

En términos sencillos, su planteamiento apunta a que una obra generada por una máquina surge del procesamiento de grandes cantidades de material previo, mientras que el arte humano tiene otro origen.

“Los algoritmos carecen de la chispa de la humanidad”

León XIV también resumió su posición con una expresión directa: “Los algoritmos carecen de la chispa de la humanidad”.

A partir de esta idea, el papa planteó que la Iglesia quiere reforzar su relación con quienes trabajan en el mundo cultural. “Por esta razón, la Iglesia desea renovar una alianza con artistas e instituciones culturales para salvaguardar nuestra humanidad”, afirmó.

León XIV pidió fortalecer el vínculo de la Iglesia con artistas e instituciones culturales. Foto: Getty Images

La propuesta ubica a los artistas como parte de la respuesta frente a los cambios que introduce la IA en la creación. Para León XIV, preservar aquello que considera propio de la experiencia humana es una tarea que requiere también la participación del mundo cultural.

El pronunciamiento se produjo durante un encuentro con artistas y curadores en el Vaticano, en una jornada dedicada a reflexionar sobre el papel del arte en la sociedad actual.