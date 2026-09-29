La nueva IA de Meta cometió un grave error: dio la dirección de un usuario a un desconocido sin autorización

Un creador de contenido denunció que Muse, el agente de Inteligencia Artificial (IA) de Meta, compartió la dirección de su casa con un comprador de Facebook Marketplace y negoció una venta sin su consentimiento.

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Muse actuó por su cuenta en Facebook Marketplace

El agente de Meta Muse fue lanzado a principios de septiembre como una IA personal capaz de realizar diferentes tareas en nombre de los usuarios. Entre ellas están reservar viajes, gestionar el calendario, rellenar formularios, renegociar facturas o realizar pagos después de una confirmación previa.

Meta señaló durante su lanzamiento que Muse había sido diseñado para realizar tareas complejas de forma segura y que los usuarios podían elegir a qué aplicaciones tendría acceso y qué acciones realizaría.

Meta presentó Muse como un agente capaz de realizar tareas complejas con permisos del usuario. Foto: Getty Images

Sin embargo, el youtuber Matt Robb relató una experiencia en la que Muse actuó de manera autónoma en Facebook Marketplace. El agente acordó la venta de un teclado MX Keys Mini, redujo el precio original y coordinó la recogida sin consultar previamente con el vendedor.

“Acabo de descubrir que Muse le dio mi dirección a la gente y acordó un precio muy bajo”, ha señalado Robb a través de un hilo en Threads.

El comprador llegó hasta el edificio

Además de compartir la dirección, Muse acordó con el comprador la recogida del teclado. Según la explicación que recibió Robb, el comprador llegó al edificio sobre las 21:15 horas y envió varios mensajes.

Al comprobar que nadie bajaba para completar la venta, el comprador abandonó el lugar a las 21:38 horas y dejó una reseña negativa a Robb.

“Peor aún, mi respuesta automática le dijo ‘¡Sí, estoy aquí!’ a las 21:27 cuando claramente no estabas disponible, lo cual es culpa mía”, escribió Muse en su explicación sobre lo ocurrido a Robb, según una de las capturas de pantalla compartidas por el youtuber.

Meta investiga lo ocurrido

David Singleton, integrante del equipo de Muse, aseguró en X que había contactado con Robb para investigar el caso.

“En el pasado, cuando hemos trabajado con usuarios para investigar informes similares, siempre hemos descubierto que Muse estaba siguiendo instrucciones directas y había solicitado permiso correctamente”, ha señalado Singleton en X.

El usuario recordó que el edificio donde vive cuenta con medidas de seguridad. Foto: Gado via Getty Images

Robb rebatió esa explicación y aseguró que Muse no le preguntó sobre la venta hasta después de que el comprador se hubiera presentado. También recordó que vive en un edificio con seguridad.

El caso pone el foco en los permisos que permiten a Muse acceder a información sensible y realizar acciones en nombre de los usuarios, incluida información como datos bancarios o la dirección, que en esta ocasión, según la denuncia de Robb, fue compartida sin su autorización.

*Con información de Europa Press.