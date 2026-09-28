Melisa Escobar: “No usen la IA solo para crear, sino para resolver”

“Empecé a crear ebooks con IA”. Así recuerda sus inicios en el mundo digital Melisa Escobar, de 30 años, quien es hoy una de las speakers, creadoras y empresarias más importantes de Hotmart Latinoamérica, con Million Copy, una de las 30 empresas más grandes en esta plataforma, quien participó como invitada especial en la cuarta plenaria del 2026, del Círculo de Mujeres Semana Dinero.

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Con más de 900.000 seguidores entre Instagram, YouTube y TikTok, Escobar ha convertido la inteligencia artificial (IA) en una posibilidad para crear, emprender y monetizar. Durante los últimos dos años y medio, ha construido una comunidad de más de 65.000 estudiantes a quienes enseña a desarrollar productos digitales, crear contenido y potenciar sus negocios con IA.

Hoy, después de convertir ese primer experimento de ebooks en un negocio rentable y en una comunidad internacional, Escobar compartió con el Círculo de Mujeres las herramientas que le han permitido construir su marca personal, empresarial y aprovechar la IA para crear contenido de forma ágil y estratégica. Durante su taller ‘Descubre cómo hacer contenido viral con IA’ cerca de 100 líderes corporativas y empresarias aprendieron a desarrollar guiones, imágenes y animaciones, y conocieron posibilidades para comunicar, compartir conocimiento e incluso monetizarlo. A continuación, comparte varias de sus claves para sacarle el mayor provecho a la inteligencia artificial en la creación de negocios, sin perder la autenticidad.

CÍRCULO DE MUJERES: En el taller usted decía que no es solo conocer la IA, sino sacarle el máximo provecho, aún con los retos de seguridad. ¿Cómo lograrlo?

Melisa Escobar (M.E.): Cuando se va a empezar a implementar IA hay que darse cuenta de dos cosas. Uno, de su equipo: qué necesita, qué se puede mejorar. Y dos, cuáles son esas tareas repetitivas que están llevando demasiado tiempo. Entonces, si por ejemplo, se está dedicando demasiado tiempo en responder cierta cantidad de mensajes, esa es una tarea que perfectamente puede hacer la IA.

Ahora, respecto al tema de la seguridad, hay muchas herramientas que hoy la están implementando en sus procesos con autorizaciones. Sin embargo, hay que tener en cuenta que hoy todo el contenido que subimos a redes sociales es público y que alguien lo puede tomar y hacer con él muchas cosas. Hay herramientas como Copilot, que es una de las IA permitidas por grandes empresas a sus empleados, precisamente por la seguridad que ofrece.

CÍRCULO DE MUJERES: ¿Cómo crear contenido viral con IA teniendo un diferencial real?

M. E.: Hoy hay más de 50.000 herramientas de IA públicas, pero no todo creador de contenido o dueño de negocio necesita conocerlas todas. Necesita conocer las que más le puedan aportar a su negocio: en cuanto a generar mejor contenido y hacerlo más rápido. La IA realmente puede cambiar en un 100 por ciento un negocio. Yo soy partícipe de eso porque a mí me cambió: Hoy crezco en redes sociales más de 50.000 seguidores mensuales, mucho más rápido que antes, cuando no utilizaba inteligencia artificial.

CÍRCULO DE MUJERES: ¿Cómo utilizar la IA de forma óptima, sin hacerlo repetitivo y optimizar el tiempo?

M. E.: Lo primero es, como les digo a mis estudiantes: no usen la IA solo para crear, sino para resolver. Entonces, lo que yo hago es que le cuento a la IA cuál es ese cuello de botella que tengo y cómo se puede adherir en ese proceso para hacerlo más rápido. Ahí sí puedo hacer ciertas automatizaciones y crear mis propias herramientas, por ejemplo, que me permitan automatizar mi tiempo y el del equipo. Una muestra de ello es Anaiapp, que es una plataforma para que creadores de contenido y marcas produzcan reels desde cero y sin necesidad de grabar o editar manualmente.

CÍRCULO DE MUJERES: Hay mucha gente en contra de darle información a la IA, ¿qué puede decir sobre eso?

M. E.: En la compañía no le contamos datos sensibles a la IA, por ejemplo, facturaciones, contraseñas, direcciones, nombres. Ahora, yo sí puedo contarle el mismo problema que tengo, pero con datos ficticios y perfectamente la IA me va a resolver y no necesariamente le estoy dando mi información sensible.

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CÍRCULO DE MUJERES: ¿Cuáles son sus recomendaciones para utilizar la IA en la marca personal sin perder la sensibilidad humana?

M. E.: Lo primero es entender que hoy en día no estamos hablando de la misma IA que empezó en el 2022, sino que ha mejorado muchísimo. En el 2022, cuando la IA se hizo accesible para todos con la salida de ChatGPT, no teníamos ni siquiera la generación de imágenes.

Si yo tuviera que empezar mi marca personal desde cero la empezaría con tres frentes importantes. El primero es incorporar a la IA en la creación de contenido. Entonces, si yo tengo una marca personal, puedo clonarme, pero también puedo generar un avatar animado, generar personajes, objetos animados hablando y crear B-roll (clips secundarios que se superponen mientras se oye la voz del avatar). Entonces, empezaría a implementar la creación de contenido con IA para aumentar la cantidad de publicaciones, porque básicamente estoy jugando con un tema: entre más público, más posibilidades tengo de llegar a más personas, por ende, más posibilidades de crecer mi negocio.

La segunda es crear mis propias herramientas. Por ejemplo, crear una en la que se pueda llevar la trazabilidad de todas las áreas que el equipo tiene. Eso perfectamente se puede hacer con herramientas como Cloud Code y Codex (de ChatGPT).

Y la tercera, y última, la automatización de respuestas. Entonces, por ejemplo, esa cantidad de comentarios que llegan a mis publicaciones yo las puedo automatizar para llevar a esa persona al embudo que necesito que llegue y , finalmente, realice la acción que necesito que haga.

Durante la sesión se le rindió un homenaje a Sandra Suárez, expresidenta del Círculo de Mujeres, quien hoy es la directora del Departamento de Prosperidad Social. Foto: ALEJANDRO ACOSTA-SEMANA

CÍRCULO DE MUJERES: Frente al futuro de la IA, ¿ve crecimiento en el sector o incertidumbre?

M. E.: La IA llegó para quedarse, la IA no se va a ir. Creo que está pasando lo mismo que pasó con el internet o con la llegada de los smartphones. Se pensaba que era una moda y ya, pero hoy todos utilizamos internet, cada vez hay más smartphones y dispositivos tecnológicos. Con la IA va a pasar exactamente lo mismo: no es una moda y ya. Llegó y la tenemos que implementar, pero no en todo.

Hay que mirar cómo sirve al negocio. Tal vez no estoy dispuesta a crear contenido con IA, pero sí a generar una automatización que a mi equipo de trabajo le conlleva demasiado tiempo. Yo, por ejemplo, me dedico a crear cursos y no estoy dispuesta a crearlos 100 por ciento con IA, pero sí a crear contenido para redes con ella.

CÍRCULO DE MUJERES: La IA revolucionó la forma de pensar los negocios, ¿cuál sería su mensaje para las líderes del sector empresarial y corporativo?

M. E.: Hay que adaptarse a las nuevas tecnologías. En la historia hemos aprendido de grandes empresas que simplemente se han quedado atrás por no adaptarse, y hoy la IA es algo nuevo. Entonces, mi recomendación sería que empiecen a dar pasos, así sean pequeños, pero no se queden atrás simplemente porque le tienen miedo al cambio.

La IA va a empezar a crear una brecha en el mundo empresarial, entre los dueños de negocio que no la usan y los que sí. Y los que la usan van a tener una ventaja competitiva sobre los que no. ¿Por qué? Porque la IA nos permite ser más veloces, ser más creativos, solucionar muchísimo más rápido, automatizar tareas y esas son características que sí o sí cualquier negocio puede mejorar y aumentar para vender más.

Entonces, no aplacen el uso de la IA hasta que sientan que es un recurso obligatorio. Va a pasar el mismo fenómeno de cuando surgieron las redes sociales: un negocio que hoy no esté en redes sociales simplemente no existe.