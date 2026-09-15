Sostenibilidad sin discursos: ocho líderes cuentan cómo convertir los compromisos en impactos reales

La sostenibilidad dejó de ser una conversación exclusiva de expertos en medioambiente para convertirse en uno de los grandes desafíos de las organizaciones, los territorios y la sociedad. Pero en medio de metas de carbono, indicadores ESG –que miden tres pilares fundamentales: ambiental, social y de gobernanza–, reportes y compromisos corporativos aparece una pregunta cada vez más difícil de ignorar: ¿Qué tanto de lo que se anuncia como sostenible está produciendo realmente una transformación?

El reto no es menor. El Informe sobre la Brecha de Emisiones 2025, del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, advierte que, incluso si los países cumplen plenamente sus compromisos climáticos actuales, el mundo se encamina a un calentamiento de entre 2,3 y 2,5 grados Celsius durante este siglo. Si se mantienen las políticas actuales, la proyección llega hasta 2,8 grados. Para acercarse a los objetivos del Acuerdo de París, el mundo tendría que reducir sus emisiones anuales en 35 por ciento para 2035 frente a los niveles de 2019 en una trayectoria compatible con 2 grados, y en 55 por ciento para una trayectoria de 1,5 grados.

En ese contexto, la décima entrega de Voces que transforman, iniciativa del Círculo de Mujeres Semana Dinero, propone una conversación que busca ir al terreno de las decisiones concretas: “Sostenibilidad son acciones y no discursos. Cómo trascender las cifras para lograr impactos sociales y medioambientales reales que garanticen el futuro”.

¿Todavía hay sectores ‘para hombres’? Las mujeres en el mundo corporativo están cambiando esa regla

Ocho mujeres con experiencia en sectores tan diversos como la tecnología, la energía, la construcción, la moda, la minería, las organizaciones sociales y la economía circular pondrán sobre la mesa sus aprendizajes y las acciones que, desde sus respectivas organizaciones y proyectos, buscan convertir la sostenibilidad en una práctica cotidiana.

Por ejemplo, para Nataly García Sanabria, CEO y fundadora de Accesspark, el punto de partida está en entender que detrás de cualquier estrategia sostenible hay personas. Su experiencia la ha llevado a mirar el impacto no solamente desde los resultados financieros o ambientales, sino desde las oportunidades que se generan y las vidas que pueden transformarse. “Para mí, la sostenibilidad empieza con las personas, en las oportunidades que se generan y las vidas que se impactan; por eso, medimos la sostenibilidad en el impacto humano”, afirma. Su planteamiento pone en el centro una discusión clave: una organización no puede hablar de impacto mientras sus decisiones cotidianas permanecen desconectadas de las personas que hacen parte de su cadena de valor.

En el caso de Alexa Oviedo, fundadora y CEO de O3Smart Cities, la sostenibilidad también pasa por tomar decisiones que permitan que las empresas sean más eficientes sin poner en riesgo su capacidad de crecer. Desde su experiencia en energía, plantea que este recurso debe dejar de verse únicamente como un costo y convertirse en un habilitador de competitividad. “Estamos ante un posible fenómeno de El Niño a finales de 2026 y esto puede generar incrementos de hasta un 40 o 50 por ciento en nuestras tarifas de energía. Eso se suma a que la demanda en el país está creciendo y se estima que a 2035 crezca al menos un 30 por ciento”, explica y agrega que si el sector privado, que consume el 50 por ciento de la energía del país, logra movilizarse hacia una transición energética sin impactar los flujos de caja, realmente se está apostando a la sostenibilidad no solo de los negocios, sino del medioambiente y la sociedad.

Desde el mundo empresarial, Alejandra Torres Dromgold, CEO de Comunidad y Academia Musas, ha conocido de cerca la evolución de los modelos de negocio que incorporan criterios ambientales y sociales. Su experiencia como cofundadora de organizaciones con la sostenibilidad en su ADN incluye proyectos del sector de la construcción que fueron pioneros en iniciativas con certificación LEED y afirma que no solo son eficientes sino rentables. “La Universidad de Los Andes hizo un estudio multifactorial, midiendo la mejora de la rentabilidad de las empresas B, que son las compañías que cumplen con altos estándares verificados de desempeño social y ambiental, transparencia y responsabilidad, versus las no certificadas. Identificó que tienen más del 39 por ciento de incremento en ingresos y en el margen operativo de la empresa”, cuenta, lo que para ella reafirma que incorporar la sostenibilidad a la estrategia empresarial tiene efectos que trascienden el cumplimiento de una obligación y llegan al mercado, los clientes y los ingresos.

La transformación también puede comenzar con algo tan cotidiano como aquello que una industria desecha. Cecilia Murillo, fundadora y directora ejecutiva de la Fundación Moda y Flores, reconocida como la Mujer Cafam 2026, trabaja en el aprovechamiento de materiales que no solo contribuye al cuidado del medio ambiente, sino a la autonomía económica para las mujeres. “Desde la fundación hemos trabajado en un proyecto que queremos llevar a las mujeres emprendedoras y a las empresas textileras. Lo que hacemos es recoger los desperdicios de tela para darle un segundo uso como bolsos, carteras, billeteras, colchas y bolsas para el mercado, entre otros productos”, señala.

Una visión similar, comparte María Claudia López, directora de la Fundación Red Conciencia Social, para quien el gran cambio consiste en dejar de entender la sostenibilidad como un capítulo adicional de los informes corporativos y convertirla en una forma de tomar decisiones. “La sostenibilidad llegó al mundo corporativo con exigencias de mercado, con estándares y con marcos de reporte. Hacer proyectos sociales ya no era suficiente; tener buenas intenciones tampoco”, señala. Así, la organización decidió no depender únicamente de las donaciones y asumir una transformación interna, creando su propia estrategia ambiental, social y de gobernanza como una estructura para la toma de decisiones.

En los territorios donde se desarrollan proyectos extractivos, la conversación adquiere otra dimensión. Thyana Julieth Álvarez, vicepresidenta de Relaciones Corporativas y Country Manager de Libero Cobre y Minerales Santa Ana, quien trabaja con comunidades, plantea que la sostenibilidad “tiene que verse, sentirse y, en especial, permanecer. Cuando uno habla con una comunidad, las personas no preguntan por indicadores, sino por la contaminación del agua, el empleo y los proyectos de desarrollo”, explica y plantea que el verdadero desafío consiste en que el conocimiento pueda convertirse en oportunidades y en capacidades que permanezcan en los territorios.

Esta dimensión social es clave para María Carolina Hoyos, presidenta de la Fundación Solidaridad por Colombia, quien resalta que hablar de futuro exige mirar simultáneamente los desafíos ambientales y las brechas sociales. “El futuro no solo se construye con tecnología, se construye con humanidad”, afirma. En un momento marcado por la inteligencia artificial, la automatización y la innovación, Hoyos plantea una pregunta de fondo: “¿Qué pasa si avanzamos tecnológicamente, pero seguimos dejando atrás a millones de personas?. El verdadero riesgo no solo es climático, también es social”, enfatiza.

Y si hay una industria en la que la conversación sobre consumo, reutilización y residuos resulta particularmente visible, es la moda. Eleonora Morales, fundadora de Garage Sales y Luxe by EM, lleva cerca de 15 años trabajando en este sector y ha hecho de la reutilización de prendas una parte central de su apuesta por una moda más sostenible. “La sostenibilidad no se reduce a reciclar. También supone cambiar la relación que las personas tienen con aquello que consumen. Es darle una segunda oportunidad a las prendas de vestir, eso es reutilizar la ropa”, cuenta.

En su negocio, el desafío también ha sido cultural. “Sabíamos que el reto más grande era que la gente quisiera entrar en este mundo de la ropa usada, porque tenía una connotación muy compleja”, explica. Con el paso de los años, su trabajo ha buscado demostrar que reutilizar también puede ser una decisión de consumo consciente y una manera de desacelerar la producción de prendas nuevas.

Las ocho líderes coinciden en que la sostenibilidad no puede quedarse en una cifra, un certificado, un informe o una declaración de intenciones. Tiene que traducirse en decisiones que puedan verse en la reducción de impactos, en nuevas oportunidades para las comunidades, en el uso responsable de los recursos, en modelos de negocio más conscientes y en capacidades que permanezcan en el tiempo.

La cita es este jueves 17 de septiembre, a las 5:00 p. m., en Semana.com y en las cuentas de SEMANA en Facebook, X y YouTube, @RevistaSemana.