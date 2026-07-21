Innovar no es inventar: las claves de once líderes para transformar ideas en oportunidades con propósito

Durante años, la innovación estuvo asociada exclusivamente con la tecnología o el desarrollo de productos capaces de cambiar industrias enteras. Sin embargo, en un entorno marcado por la transformación digital, la evolución de los mercados y nuevas dinámicas sociales, el concepto ha adquirido una dimensión mucho más amplia: innovar también implica identificar necesidades invisibles, construir soluciones con propósito y liderar procesos capaces de generar impacto en la vida de las personas.

Precisamente, sobre esa reflexión girará la tercera entrega de Voces que transforman, la serie de charlas digitales del Círculo de Mujeres Semana Dinero, titulada De ejecutiva a innovadora: crear productos y servicios para el desarrollo. En este espacio, once mujeres compartirán las lecciones que han aprendido al convertir la experiencia, el conocimiento y la capacidad de adaptación en herramientas para transformar organizaciones y abrir nuevos caminos.

Una de ellas es Floralba Núñez, fundadora y CEO de Finca Raíz en Miami, para quien innovar significa encontrar maneras distintas de responder a las necesidades de las personas y generar valor para sus clientes. “La verdadera innovación nace de escuchar una necesidad humana que nadie estaba atendiendo. No inventé el mercado inmobiliario; lo que hice fue crear una manera de conectar a los latinoamericanos con oportunidades globales, a través de contenido educativo sobre cómo invertir en Miami y proteger su patrimonio en dólares para tomar decisiones más estratégicas”, asegura. Su experiencia en uno de los mercados inmobiliarios más competitivos del mundo la llevó a entender que el verdadero valor no estaba únicamente en vender propiedades, sino en ofrecer confianza y orientación a quienes buscan invertir.

Esa visión como respuesta a las transformaciones sociales ha marcado el trabajo de Adriana Bocanegra, CEO de Abogados Corporativos Bocanegra Triana. Aunque ha construido una sólida trayectoria en el ámbito jurídico y empresarial, su apuesta más innovadora surgió al identificar una realidad que durante años permaneció al margen de la conversación pública: los desafíos que enfrentan las familias reconstituidas y las nuevas dinámicas familiares. Lo que comenzó como una inquietud personal se convirtió en una plataforma de acompañamiento, reflexión y orientación que hoy impacta a miles de mujeres y familias que buscan respuestas frente a situaciones para las que, muchas veces, no existen referentes ni espacios seguros de diálogo. “Muchas mujeres están innovando desde la tecnología y otras desde lo humano y lo emocional, creando comunidad, representación y conversaciones nuevas, porque el liderazgo moderno no consiste únicamente en dirigir empresas, sino en identificar realidades invisibles y construir soluciones con propósito”, dice.

Desde el sector comercial, Patricia Urrea Urrea, gerente general de Salitre Plaza Centro Comercial, considera que la innovación sostenible solo es posible cuando existe un liderazgo basado en principios claros. Para ella, la comunicación efectiva, la empatía, la integridad y la humildad son pilares fundamentales para impulsar equipos capaces de adaptarse a los cambios. “Tener una visión clara con propósito, escuchar activamente, actuar con honestidad y fomentar la creatividad son elementos esenciales para fortalecer las relaciones, resolver conflictos y promover la innovación”, explica.

La conversación también abordará el papel del empresariado en la construcción de sociedades más humanas. Ana Rocío Sabogal, CEO de Grupo Altum, hablará sobre cómo el liderazgo trasciende la toma de decisiones y se convierte en una herramienta para potenciar las capacidades de otros. “Ser líder no es solo guiar y orientar o hacer cumplir las tareas, es clave ayudar a que las personas desarrollen todo su potencial. Podemos transformar sistemas e incorporar inteligencia artificial, pero necesitamos sensibilidad humana estratégica para lograr cambios profundos”, señala.

Desde otra perspectiva, Leidy Milena Poveda, gerente ejecutiva de Fixit Group, compartirá su visión desde la empatía y la confianza, dos herramientas indispensables para liderar equipos en tiempos de incertidumbre. En su experiencia, la innovación ocurre todos los días, en la manera de resolver problemas y de generar mejores experiencias tanto para clientes como para colaboradores. “Liderar no consiste únicamente en encontrar respuestas, sino en ayudar a otros a descubrirlas. Podemos liderar desde la confianza y no desde el control. La innovación está en encontrar constantemente mejores maneras de hacer las cosas”, asegura.

Con una amplia trayectoria en el mundo corporativo y tras haber liderado durante más de 17 años compañías como Google Colombia y los canales de Discovery, Carolina Angarita, fundadora y speaker de Lit Club, emprendió un nuevo camino profesional convencida de que el conocimiento también puede convertirse en una poderosa herramienta de transformación. Compartirá las claves de la metodología con la que acompaña a personas y organizaciones mediante libros, conferencias, mentorías y espacios de formación orientados a potenciar el liderazgo y el desarrollo personal y profesional.

“El primer paso es identificar a quién quieres servir, comprender sus necesidades, sus dolores y aspiraciones, y construir una propuesta de valor que integre tu experiencia y tu marca personal. Esa posibilidad de convertir el conocimiento en oportunidades es, precisamente, una forma de innovación”, explica.

Esa capacidad de convertir la experiencia en decisiones estratégicas también ha marcado la trayectoria de Jenny Arévalo, controller Latam de Experian, quien considera que el éxito es el resultado del esfuerzo y la disciplina. A lo largo de su carrera ha conocido líderes capaces de transformar ideas en empresas y proyectos que responden a necesidades concretas del mercado, pero también ha comprendido la importancia de construir estabilidad y pensar en el futuro. “En mi caso tuve muy buena asesoría y compré propiedades en el exterior. Por supuesto, en el camino he tenido momentos difíciles, pero ha sido una gran experiencia y me ha permitido tener tranquilidad para mi futuro y mayor libertad”, afirma. Para Arévalo, innovar también implica desarrollar una visión financiera que permita convertir el liderazgo y el conocimiento acumulado en oportunidades sostenibles a largo plazo.

Y, en un contexto empresarial marcado por la incertidumbre, la aceleración tecnológica y los cambios constantes en los mercados, Jennifer Sáenz, fundadora y CEO de Elespik, compartirá por qué el liderazgo tradicional ya no es suficiente para responder a los desafíos actuales. Desde su experiencia acompañando procesos de transformación empresarial y estrategia, está convencida de que las organizaciones necesitan líderes capaces de adaptarse, cuestionar sus propias certezas y tomar decisiones con mayor agilidad.

“Ya no basta con tener un cargo; es necesario migrar hacia un liderazgo adaptativo. Los líderes más efectivos implementan reglas simples de decisión y se rodean de personas críticas que cuestionan sus ideas para fortalecer las estrategias”, sostiene.

Una reflexión que comparte Martha Lucía Maldonado, managing director de Wobi Colombia, quien asegura que los profundos cambios del entorno empresarial han obligado a replantear la manera en que se entiende el liderazgo. Después de años en un mundo corporativo que privilegiaba la planeación a largo plazo y las estructuras rígidas, hoy está convencida de que la estabilidad no es permanente y de que la capacidad de adaptación se ha convertido en una competencia esencial. “Desde mi rol como ejecutiva y como madre he aprendido a abrazar la incertidumbre a través de tres grandes lecciones basadas en el liderazgo empático. La primera es aprender a reinterpretar nuestro rol, es decir, que el líder no se defina por lo que hace, sino por la capacidad de aprender lo que el futuro necesita que haga”, explica.

La segunda es entender que, en tiempos de crisis, la empatía deja de ser una habilidad blanda para convertirse en una de las estrategias más efectivas y, finalmente, considera que el propósito humano es el verdadero motor de un liderazgo capaz de trascender. “El verdadero legado de un líder no se escribe en los balances financieros, sino en las mentes que logró expandir y las vidas que logró inspirar”, concluye.

En esa misma línea, Rosine Dallos, CEO de Topara, afirma que la innovación comienza con la capacidad de hacerse las preguntas correctas. Tras 18 años liderando negocios sostenibles en distintas industrias, está convencida de que el reto consiste en comprender profundamente las necesidades de los clientes y traducirlas en soluciones que generen valor. “Se trata de ser creativos para obtener lo mejor del equipo y alcanzar resultados. Innovar es adaptarse constantemente a las necesidades de las personas y construir experiencias que vayan mucho más allá de un producto”, afirma.

Por su parte, Laura Marcela López, socia y fundadora de López Quintero Abogados & Asociados, ha impulsado un modelo de liderazgo enfocado en abrir espacios para otras mujeres en sectores históricamente masculinizados. Para ella, la innovación también implica transformar estructuras y generar oportunidades reales de crecimiento. “Creo profundamente que cuando una mujer tiene estabilidad laboral, independencia económica y espacios de liderazgo, no solo cambia su vida, sino la historia de su familia. El verdadero liderazgo no consiste en ocupar un cargo, sino en abrir camino para que otros puedan llegar”, concluye.

Más allá de la creación de productos y servicios, las experiencias de estas líderes demuestran que innovar exige visión estratégica, capacidad de adaptación y, sobre todo, la convicción de que las grandes transformaciones ocurren cuando el conocimiento, la empatía y el propósito se convierten en el motor de las decisiones.

La cita es el jueves 23 de julio, a las 5:00 p. m., en Semana.com y las cuentas en Facebook, X y Youtube @revistasemana.