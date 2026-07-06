El cambio organizacional centrado en las personas: la clave para los liderazgos de hoy

Un reto que enfrentan los líderes de las organizaciones en la actualidad es cómo guiar a sus colaboradores para que estén dispuestos a asumir los cambios como una constante en el entorno laboral.

El auge de la inteligencia artificial, la automatización de procesos, las transformaciones socioeconómicas globales y el cambio de perspectiva de los colaboradores, mayormente asociado al relevo generacional, es la nueva realidad que enfrentan las organizaciones en relación con el manejo de su talento humano.

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Por eso, en la primera charla digital del Círculo de Mujeres Semana Dinero, once líderes del país de los sectores corporativos y empresariales, compartirán su experiencia, conocimiento y visión sobre este y otros temas que están definiendo el presente y el futuro de Colombia. Su estreno será el próximo jueves 9 de julio, a las 5:00 p.m., a través de Semana.com, y los perfiles de Facebook y Youtube de Semana.

“Las personas ya no abandonan organizaciones, abandonan proyectos de vida que no encuentran sentido. Por eso, cuando una persona se va no solo se pierde una hoja de vida, se pierde parte del futuro de todo el equipo”, sostiene Leidy Wandurraga, CEO de Pulkro, al dimensionar cómo el cambio en las empresas debe estar centrado en las personas y en cómo es clave construir un proyecto de vida con un propósito alineado con la organización.

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Por su parte, Ángela Ceballos, vicepresidente de Talento Humano y Administrativa del Banco de Occidente, añade otro elemento clave a la conversación: la transformación ocurre cuando las personas comprenden el propósito del cambio, confían en él y se reconocen como parte activa. “En medio de las transformaciones aceleradas, las organizaciones buscan crear valor y la tecnología potencia esos talentos. Nuestros colaboradores necesitan conexión genuina”, afirma.

Gabriela Durán, country manager de Buk Col, también prioriza el uso de la gobernanza y la ética en la era de la inteligencia artificial y su relación con los procesos de talento humano. Por ello, dice, es importante examinar cómo se está entrenando a los colaboradores: “La inteligencia artificial debe estar en el ADN de la organización. Sí es importante tener más tecnología y entre más tecnología tengamos más importante será el componente humano”, afirma.

Otra visión importante es la de Angélica Castillo, representante legal y gerente de Esmédica Ciruplástica Colombia, quien explica que en muchas oportunidades no es el cambio lo que incomoda, sino lo que este implica. “Entre más tiempo nos demoremos en aceptar cambios que son inevitables, más costará: tiempo, dinero y reputación”.

Por ello, tal y como lo reafirma Verónica Espinosa, gerente de laboratorios Siegfried Colombia, el cambio en el mundo corporativo actual no es la excepción, sino la regla: “No luches contra el cambio, intégralo. Es mejor avanzar en la imperfección que quedar esperando lo perfecto”, admite.

Ana Catalina Cárdenas, directora de Desarrollo de Talento y Liderazgo de Lee Hecht Harrison Colombia, comenta que los líderes de hoy no solo deben gestionar resultados, sino desarrollar la capacidad de adaptación de sus equipos. “El conocimiento tiene fecha de actualización, pero generar espacios en los que las personas puedan experimentar, innovar y sentir confianza hace parte de construir organizaciones capaces de vivir y gestionar el cambio”, concluye.

La competencia socioemocional también debe gestionarse

Pero el cambio no depende solo de los aspectos técnicos; también es importante incluir el factor socioemocional. Shirley Delmar Vera, CEO de Némesis Asociados, destaca que actualmente una de las preguntas más importantes es cómo construir equipos capaces de adaptarse al cambio sin perder claridad, confianza ni propósito. “El cambio se gestiona principalmente con las personas. Por eso, la resistencia al cambio rara vez nace de la falta de compromiso. Nace del miedo”, puntualiza.

Y ese miedo no es gratuito, se debe a los avances cada vez más rápidos y técnicamente mejores que el rendimiento de los seres humanos o incluso a la automatización misma. Sin embargo, la salida es volver a creer en el talento humano y su capacidad de utilizar la IA y otras herramientas para su provecho.

A esa visión, se suma Luz Adriana Buitrago, vicepresidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio de Armenia y Quindío, quien reitera que las personas deben ser el centro de la organización, y que también es necesario pasar de hablar de recursos humanos a talento humano. “Hoy las personas no son simplemente un recurso, sino un talento, porque aportan conocimiento, creatividad y dan valor a las compañías”, dice.

El cambio también involucra las emociones. “Debemos dejar de mirar el cambio desde la perspectiva de la pérdida. También, nunca pongamos toda nuestra identidad en algo que puede cambiar”, comenta Angélica Cantillo, consultora de Estrategia de Talento Inclusivo de Ada, sobre cómo el impacto que el cambio genere depende, muchas veces, de la actitud con la que se enfrente.

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En esa misma línea, sentirse feliz en el trabajo se traduce como motor de la productividad. De hecho, estudios como el Work in Progress 2025 en Colombia, demuestran que los colaboradores felices son hasta un 13 por ciento más productivos y presentan un 66 por ciento menos de ausencias. O, incluso, estudios internacionales han profundizado en los costos ocultos de la rotación, ya que no solo implica gastos de reclutamiento y capacitación, también afecta la moral, la cohesión del equipo y la estabilidad operativa.

“Debemos aprender a vivir dentro del cambio. Las personas no nos resistimos al cambio en sí mismo, sino a las pérdidas que él trae. Necesitamos mayor plasticidad emocional, pues las organizaciones deben entender que las personas para animarse al cambio requieren sentirse seguras”, afirma Luchy Mejía, CEO de Potencial Humano Integral, al sostener que hoy es clave formar no solo en habilidades técnicas, sino también en gestión emocional.

Pero poco sirve el factor emocional y técnico, si las organizaciones y las personas no están alineadas al contexto actual del trabajo. Por ello, Ana María Diazgranados, mentora de empleabilidad, marca personal y LinkedIn, resalta que la carrera laboral para las personas ya no es lineal, y al mismo tiempo las empresas están cambiando su búsqueda de talento: “La empleabilidad del futuro no dependerá de cuántos años de experiencia llevas, sino de qué tan rápido puedes aprender, comunicar y transformarte”, concluye.

Para conocer más tips, experiencias y claves de estas líderes corporativas, la cita es este jueves 09 de julio, a las 5:00 p. m., a través de Semana.com y en los perfiles de Semana en Facebook y X.