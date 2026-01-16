Ser y parecer: la filosofía con la que Regina Righi impulsa a crear y potenciar la marca personal

Desde muy joven, Regina Righi descubrió que la imagen puede ser un puente, pero también un refugio. A los 15 años comenzó a trabajar en el mundo del asesoramiento personal y profesional, primero para figuras públicas y políticos, y hoy para emprendedores que desean fortalecer su presencia y consolidar su reputación en un entorno cada vez más competitivo. Su experiencia, sin embargo, no nació desde la comodidad, sino de la contradicción. “Durante muchos años tuve una guerra con mi imagen personal; sentía que no pertenecía, que no era lo suficientemente bonita, que todo estaba mal conmigo”, confiesa. Ese conflicto la llevó a esconderse detrás de bambalinas, convencida de que el conocimiento podía suplir el miedo a ser vista.

Su historia es la de alguien que comprendió que la imagen no es superficialidad, sino coherencia estratégica. Que poder comunicar quién se es -sin exagerar ni impostar- abre oportunidades profesionales reales. Y que, en tiempos de hiperconexión digital, no basta con tener talento: hay que hacerlo visible. “La marca personal es hacer las cosas bien y que los demás se enteren. No importa cuántas personas conoces, importa cuántos te conocen a ti”, afirma.

Para Righi, la marca personal inicia con un ejercicio profundo de introspección y enfoque. No se trata de construir un personaje, sino de articular tres elementos esenciales: quién eres, qué quieres y quién te puede ayudar a alcanzar tus objetivos. Es la ruta para convertir la esencia en una propuesta sólida, afirma. “Se trata de saber cuál es mi versión más vendible para conseguir los objetivos que quiero, aprender no solo a ser buena, sino a proyectarlo con autoridad y credibilidad”, explica la coach. Esa coherencia, añade, es lo que permite que el nombre de una persona evoque conceptos claros, consistentes y memorables.

En sus mentorías ha acompañado a emprendedores que, pese a su talento, permanecían en absoluto anonimato por temor a exponerse. Muchos, como ella en sus inicios, logran resultados modestos no por falta de capacidad, sino por falta de visibilidad. De hecho, admite que esa etapa la marcó profundamente: “Yo empecé y no vendía; me fue fatal. Me escondí, quería soltarlo todo porque lo estaba haciendo sola”. Por eso insiste en el valor de los mentores y del contexto adecuado para crecer. Rodearse de personas que eleven los estándares -y cuestionen los límites- es, en su opinión, un determinante del éxito.

Righi está convencida de que la marca personal es un activo democratizador: no distingue trayectorias, edades o industrias. Su impacto depende del compromiso de quien la construye y de la persistencia para mantenerse relevante. Como lo resume con claridad, la marca personal “es lo que decimos sin palabras”.

Hoy, después de años de estudiar, enseñar y transformar la forma en que los emprendedores se proyectan ante el mundo, Regina Righi ha convertido su historia personal en su propósito profesional: ayudar a otros a ser vistos sin miedo, a ser reconocidos por su talento y a ejercer la influencia que les permita alcanzar sus metas. Su mensaje es simple, pero urgente: el talento necesita luz.

¿Qué es ‘Líderes por Colombia’?

Es un programa de SEMANA que presenta los líderes empresariales más representativos del país, con historias destacadas dentro y fuera de Colombia. En cada episodio, un invitado comparte momentos significativos de su trayectoria, sus desafíos y su visión sobre el éxito y la excelencia.

En este espacio, encuentre a los protagonistas de la vida empresarial del país que se han convertido en referentes de liderazgo y en inspiración de muchos colombianos.