Crear, creer y colaborar: la visión de Alejandra Mustakis para transformar el emprendimiento latinoamericano

Alejandra Mustakis no habla del emprendimiento como una meta, sino como una forma de vida. “Soy una emprendedora continua”, dice en Líderes por Colombia. En esa frase, Mustakis resume una trayectoria marcada por la creación constante y la búsqueda de sentido. Desde sus primeros años, esa inquietud estuvo presente, aunque no tuviera nombre. “No era un tema que se hablara tanto como hoy, pero siempre estaba buscando qué hacer”, recuerda sobre una etapa en la cual la palabra emprendimiento ni siquiera hacía parte del lenguaje cotidiano.

Esa búsqueda la llevó a estudiar Diseño Gráfico, un campo que conectaba con su necesidad de crear. “Siempre he amado crear cosas”, explica. En 2007, empezó con Medular, empresa enfocada en muebles en la que no solo aprendió a gestionar un negocio, sino a entender que el crecimiento también pasa por conectarse con otros. Ese contacto con nuevos entornos la acercó a la tecnología y la impulsó a dar un salto hacia la inteligencia artificial, con la empresa fundada en 2008, Kauel; hoy, una firma líder en innovación tecnológica en 3D e interacción con presencia en Chile y México.

Pero ese recorrido ha atravesado múltiples dificultades. Mustakis insiste en que el proceso está lleno de tropiezos que, con el tiempo, adquieren otro significado. “Lo más difícil es no rendirse, creer en uno mismo”, afirma. En su experiencia, los errores no son un obstáculo definitivo y es una incongruencia verlos como algo que debe evitarse a toda costa. “Mientras más rápido me equivoque, más rápido voy a llegar al éxito”, dice.

Esa forma de entender el camino la llevó a escribir Yo creo, un libro en el que profundiza en las habilidades necesarias para convertir ideas en realidad. “Emprender es hacer los sueños realidad”, explica, ampliando el concepto más allá de la creación de empresas. En su visión, se trata de una actitud que atraviesa distintos ámbitos y que exige desarrollar capacidades personales como la disciplina, la motivación y la capacidad de adaptación.

Esa adaptación, de hecho, aparece como un hilo conductor en su historia. Mustakis reconoce que la duda ha sido una compañera constante. “Todos dudamos”, dice, pero lejos de paralizarla, ese cuestionamiento le ha permitido ajustar el rumbo. “A veces la duda sirve para entender que lo podría hacer mejor”, agrega, conectando esa reflexión con la necesidad de reinventarse en un entorno que cambia cada vez más rápido.

Desde ahí, su mirada se amplía hacia el contexto regional. Su apuesta actual no se limita a sus empresas, sino a la construcción de un ecosistema más amplio. “Mi sueño es Hispanoamérica”, afirma, con la idea de articular una comunidad de emprendedores que trabajen de manera conjunta. “Uno tiene que hacer lo mejor donde está con lo que hay”, dice.

“Trabajar en colaboración con otros es el nuevo liderazgo”, señala. Para Mustakis, el valor está en las relaciones, en la posibilidad de crecer junto a otros y en la construcción de comunidades. “El éxito tiene que ver con las relaciones y la plenitud”.

¿Qué es ‘Líderes por Colombia’?

Es un programa de SEMANA que presenta los líderes empresariales más representativos del país y de la región, con historias destacadas dentro y fuera de Colombia. En cada episodio, un invitado comparte momentos significativos de su trayectoria, sus desafíos y su visión sobre el éxito y la excelencia. En este espacio, encuentre a los protagonistas de la vida empresarial del país que se han convertido en referentes de liderazgo y en inspiración de muchos colombianos.