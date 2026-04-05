Empresaria, inversionista ángel, la primera mujer a cargo de la Asociación de Emprendedores de Chile y una de las voces más influyentes del ecosistema emprendedor en América Latina, Alejandra Mustakis ha dedicado su carrera a conectar empresas, personas y propósito.

Cofundadora de Medular, firma de muebles de diseño y desarrollo de soluciones para el hogar; directora y fundadora de IF Ideas Factory, el primer ecosistema colaborativo de organizaciones de innovación creado en Chile; cocreadora de Kauel, empresa basada en ingeniería informática y electrónica que ofrece soluciones a diferentes industrias; y una de las mentes detrás de Stgo Maker Space, un espacio colaborativo y de creación conjunta para los nuevos inventores, Mustakis vino a Bogotá como conferencista invitada al Círculo de Mujeres Semana Dinero, en sesión privada y exclusiva. Esto dijo en entrevista.

CÍRCULO DE MUJERES: ¿Qué la llevó a trabajar en fortalecer ecosistemas y no solo en crear empresas?

ALEJANDRA MUSTAKIS (A. M.): Emprender me enseñó que el éxito depende del entorno: redes, capital, referentes y confianza. Liderar gremios, que cuando los mundos no conversan, el sistema se empobrece; cuando sí, las oportunidades crecen para todos. Como inversionista y mentora, confirmé que no faltan ideas, sino plataformas que acompañen y sostengan. La academia me enseñó que hay que formar personas resilientes, capaces de crear y colaborar. Hoy busco ecosistemas más humanos, accesibles y colaborativos, en los que emprender deje de ser un privilegio. Quiero crear condiciones para que muchos puedan hacerlo. Tener éxito es abrir caminos para otros.

CÍRCULO DE MUJERES: ¿Cuáles son los desafíos para los emprendedores latinoamericanos?

A. M.: No es la falta de ideas. El problema es estructural: acceso desigual a información, herramientas complejas de manejar, marcos regulatorios poco amigables y una cultura que castiga el error. Emprender muchas veces significa hacerlo sin red. Por eso el apoyo debe ser financiero, estratégico, humano y práctico.

CÍRCULO DE MUJERES: ¿Cómo se traduce su visión de impacto social en decisiones concretas?

A. M.: Implica asumir las consecuencias de las decisiones: invertir en proyectos con sentido, construir empresas que generen empleo digno, compartir conocimiento y abrir oportunidades. Acompañar a fundadores no es decirles qué hacer, sino ayudarles a pensar mejor, decidir con más información y menos miedo. El impacto social no es un área aparte; es parte del diseño mismo de la empresa.

CÍRCULO DE MUJERES: ¿Qué brecha identificó para lanzar su empresa de inteligencia artificial para emprendedores?

A. M.: Cemprendedor nace de la desigualdad de acceso a herramientas, conocimiento y acompañamiento. La IA funciona como un socio digital: ayuda a organizar ideas, planificar, ejecutar y aprender, siempre integrada con comunidad y acompañamiento humano. Queremos democratizar el “saber emprender” y acelerar oportunidades donde antes solo unos pocos podían acceder.

CÍRCULO DE MUJERES: ¿Cómo puede la IA ser aliada real en todas las etapas del emprendimiento?

A. M.: Desde la idea inicial hasta el crecimiento, ayuda a organizar, planificar, analizar y decidir con confianza. No reemplaza la intuición, pero la potencia. Su valor está en hacer posibles cosas que antes no lo eran, especialmente para quienes nunca tuvieron mentor, equipo ni capital.

CÍRCULO DE MUJERES: ¿Qué mensaje deja a las mujeres líderes?

A. M.: Creen y colaboren. Abran espacios, compartan conocimiento y aprovechen la tecnología porque permite construir empresas que no solo crezcan, sino que transformen vidas.