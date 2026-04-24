Hijos: el latido que sostiene la vida

No hace más de dos décadas, la idea de familia estaba profundamente arraigada a la continuidad de la vida. Tener hijos no era solo una expectativa social; era también una forma de proyectarnos hacia el futuro, de trascender, de construir algo que nos sobreviviera. Hoy, esa visión ha cambiado. La maternidad y la paternidad han dejado de ser un camino natural para convertirse en una decisión que se cuestiona, se posterga o, en muchos casos, se descarta. En medio de nuevas formas de vivir y de priorizar, los hijos empiezan a percibirse, para algunos, más como un obstáculo que como una posibilidad.

Sin embargo, hay algo que las cifras no alcanzan a contar. Ser madre o padre no es únicamente asumir una responsabilidad: es atravesar una transformación que no se puede explicar del todo, pero que se siente en cada parte del alma. Es descubrir una fuerza que aparece incluso en los días más difíciles, encontrar propósito en lo cotidiano y comprender que el amor puede ser, al mismo tiempo, motor, impulso y refugio.

Los hijos no detienen la vida; la resignifican.

En ellos encuentro razones para seguir, para construir y para crecer. No son una pausa en el camino, sino, muchas veces, el impulso que nos lleva más lejos de lo que imaginábamos. Nos retan, nos cansan, nos exigen, pero también nos fortalecen de una manera que ninguna otra experiencia logra.

Ser padres no es solo asumir un rol; es transformarse. Es descubrir una fuerza que no sabías que habitaba en ti. Es levantarse incluso cuando el cansancio pesa, es aprender a amar de una forma tan intensa que cambia la manera en la que ves el mundo.

La infancia no es una carrera contra el tiempo

Vivimos en una sociedad que, poco a poco, ha instalado la idea de que tener hijos limita. Y aunque la maternidad y la paternidad no son caminos fáciles ni obligatorios, vale la pena preguntarnos si estamos viendo la historia completa o solo una parte. Porque mientras se habla de costos, de tiempo y de renuncias, se habla poco de lo que también se gana: sentido, conexión, propósito, amor en su forma más pura.

Los hijos no llegan a detenernos; llegan a impulsarnos. Son ese motor silencioso que empuja a ser mejores, a construir y a soñar más grande, incluso cuando el camino parece incierto. No quitan oportunidades: abren otras.

Más allá de cualquier dato o tendencia, hay una realidad que empieza a dibujarse en silencio: cada vez nacen menos niños y la sociedad envejece. Pero esto no es solo un fenómeno demográfico; es también un reflejo de cómo estamos entendiendo la vida y el futuro. Surge entonces una pregunta inevitable: ¿qué tipo de sociedad estamos construyendo si dejamos de creer en quienes vienen después?

Una sociedad sin hijos no es solo una sociedad con menos personas; es una sociedad con menos vínculos, menos continuidad y menos futuro. Es una sociedad que corre el riesgo de quedarse sin relevo, sin nuevas miradas y sin la posibilidad de volver a empezar.

Como madre de dos hijos y mentora en un jardín infantil, he visto de cerca una verdad que pocas veces se dice en voz alta: los hijos no apagan los sueños, los transforman. Nos obligan a ser más creativos, más fuertes y más humanos.

No se trata de imponer caminos ni de juzgar decisiones. Se trata de recuperar el valor de la maternidad y la paternidad dentro de la conversación social. De dejar de ver a los hijos como un límite y empezar a reconocerlos también como una de las formas más poderosas de construir futuro.

Tal vez aún estamos a tiempo de mirar distinto. De elegir con mayor conciencia. De entender que en cada hijo no solo hay una vida, sino una posibilidad.

Porque, al final, más allá de cualquier debate, hay una verdad esencial: ninguna sociedad puede sostenerse si deja de dar vida.

Hoy, más que nunca, necesitamos reivindicar la maternidad y la paternidad. Hablar de su belleza real, sin idealizarla, pero tampoco minimizarla. Reconocer que criar es construir, que educar es transformar y que amar a un hijo es, quizá, una de las formas más poderosas de cambiar el mundo.

Porque no hay futuro sin ellos. Y tampoco hay versión más fuerte de nosotros mismos que la que nace cuando decidimos ser padres.

María del Mar Torres Triana, propietaria y gerente sede Cedritos de Dreams Kindergarten