La infancia no es una carrera contra el tiempo

En medio de una cultura que premia la rapidez y los resultados visibles, cada vez es más común ver a niños pequeños insertos en dinámicas escolares que no corresponden a su etapa de desarrollo, o sometidos a exigencias académicas que, aunque bien intencionadas, terminan siendo contraproducentes.

La primera infancia —ese tramo fugaz que va de los 0 a los 6 años— no es una antesala de la “verdadera” educación; es, por el contrario, la base sobre la cual se edifica todo en el ser humano.

Vale la pena recordarlo: la infancia no se mide por la cantidad de contenidos adquiridos, sino por la riqueza de las experiencias que la acompañan.

En este sentido, los jardines infantiles —espacios pensados exclusivamente para esta etapa— ofrecen oportunidades fundamentales para el desarrollo integral: experiencias sensoriales, fortalecimiento motor, interacción con pares y construcción de habilidades emocionales. Allí, además, los niños se acercan a contenidos académicos de manera natural y respetuosa, sin forzar los ritmos de aprendizaje.

Habrá muchos años por delante para profundizar en idiomas, operaciones complejas y otros conocimientos formales. Mientras tanto, el jardín siembra las bases que permiten que esos aprendizajes florezcan de manera sólida y significativa.

Múltiples estudios en desarrollo infantil coinciden en que las habilidades más determinantes en la vida adulta son las socioemocionales, no las académicas. Por eso, resulta preocupante el afán de formar niños “exitosos” desde edades cada vez más tempranas, bajo una falsa sensación de urgencia alimentada por presiones sociales y, en algunos casos, comerciales.

La autonomía, por ejemplo, no se enseña con fichas o tareas dirigidas, sino permitiendo que el niño tome decisiones, se equivoque y asuma pequeñas responsabilidades acordes con su edad. La independencia se construye cuando el adulto confía y acompaña sin sobreproteger. El pensamiento crítico emerge cuando se fomenta la curiosidad, se hacen preguntas abiertas y se valida la opinión del niño, en lugar de imponer respuestas únicas.

El mundo actual necesita, con urgencia, seres humanos con alta gestión emocional. Un niño que aprende a reconocer lo que siente, a expresar sus emociones, a regular sus reacciones y a poner límites tendrá herramientas mucho más poderosas para enfrentar la vida que aquel que domina un segundo idioma a los cinco años, pero no sabe manejar la frustración.

Esto no significa que el aprendizaje académico deba eliminarse, sino que debe estar al servicio del desarrollo integral, y no al revés. Así lo entienden las metodologías de instituciones enfocadas en esta etapa inicial, que priorizan espacios adecuados a la dimensión corporal de los niños, la interacción con pares de edades similares y el bienestar físico y emocional.

Invitar a las familias a bajar el ritmo no es un llamado a la negligencia, sino a la conciencia. La infancia no es una carrera contra el tiempo ni un escenario para proyectar expectativas adultas. Es un periodo único e irrepetible en el que se siembran las bases de la autoestima, la seguridad y la forma en que el ser humano se relacionará consigo mismo y con los demás.

Elegir un jardín infantil y permanecer en él hasta los seis años, en lugar de adelantar procesos hacia otros modelos educativos, no es “retrasar” la educación: es respetarla. Es reconocer que cada etapa tiene su propósito y que forzar procesos puede generar más obstáculos que beneficios.

Tal vez el verdadero éxito no esté en que un niño lea antes de los seis años, sino en que llegue a esa edad con ganas de aprender, con confianza en sí mismo y con la capacidad de convivir, pensar y sentir de manera saludable.

María del Mar Torres Triana, propietaria y gerente sede Cedritos de Dreams Kindergarten