Donde las líderes se potencian: la red que impulsa decisiones, visibilidad y crecimiento

Hoy, liderar al más alto nivel implica contar con una red que respalde, desafíe y potencie. Ese es el propósito del Círculo de Mujeres Semana Dinero, una comunidad que reúne a empresarias y mujeres corporativas de distintas regiones del país para impulsar su visibilidad y fortalecer su liderazgo a través de networking estratégico, sesiones de alto nivel y encuentros con referentes como Marian Rojas Estapé, Efrén Martínez y Pilar Sordo. Una apuesta que integra el bienestar como pilar de un liderazgo sostenible, acorde con los desafíos de la alta dirección. En el Círculo de Mujeres se fortalecen decisiones, se amplía la mirada y se construyen relaciones de confianza que representan crecimiento, conexión genuina y la certeza de que avanzar juntas multiplica el impacto.

¿Por qué el Círculo de Mujeres?

Carmenza Alarcón

CEO Advisor y speaker de ‘Eleva tu liderazgo’

“Ser parte de una comunidad de mujeres líderes significa rodearse de conversaciones que elevan el pensamiento y desafían el status quo. Es un espacio en el que el liderazgo deja de ser individual para convertirse en un ejercicio colectivo, en el que compartir experiencias y visiones nos permite tomar decisiones más conscientes, ampliar nuestro impacto y construir desde la autenticidad”.

Julieth Peraza

Directora ejecutiva Fundación Cocha Molina

“Para mí, el Círculo representa la posibilidad de conectar el propósito con la acción. Es un espacio donde mujeres de distintos sectores nos encontramos para aprender, aportar y construir soluciones que trascienden lo individual. Aquí el liderazgo se vive con sentido social, empatía y la convicción de que juntas podemos generar transformaciones reales”.

Lina María Cáceres

CEO Latin World Digital, autora y conferencista

“Hoy es clave ser parte de una comunidad de mujeres porque el valor no está solo en la audiencia, sino en lo que construimos juntas. Este Círculo fortalece el liderazgo en colectivo, convierte el conocimiento en crecimiento y crea conexiones que trascienden lo profesional para generar impacto y transformación real”.

María Angélica Bula

Gerente general de Dr. Andrés Durán Cirugía Plástica

“Participar en el Círculo ha sido una de las experiencias más enriquecedoras de mi vida. Cada espacio de formación me ha dejado herramientas reales, reflexiones profundas y una visión más clara de quién soy y hacia dónde voy. Además, he encontrado una red de mujeres que te sostienen e impulsan al mismo tiempo, y oportunidades que han llegado gracias a la visibilidad de esta comunidad”.

Cristina Botero

Presidenta de la Fundación Gastronomía Social Colombia

“Ser parte del Círculo de Mujeres es entender que el liderazgo femenino se construye desde la colaboración consciente, la empatía y la capacidad de tejer en colectivo. Para quienes trabajamos por el bien común, es una oportunidad de fortalecer redes de confianza, compartir conocimiento y articular esfuerzos que amplifican el impacto con una mirada más inclusiva y humana del desarrollo”.

Luz Elena Kassab

Socia fundadora y CCO de W&L Worldwide Training

“Esta comunidad es una oportunidad no solo para compartir experiencias y aprender de cada una, sino para construir alianzas estratégicas y generar negocios. Todo esto nos nutre y fortalece en el camino hacia nuestros propósitos. Somos ejemplo para nuevas generaciones y demostramos que, cuando nos unimos, somos más fuertes y no estamos solas”.

Floralba Núñez

Fundadora y CEO de Fincaraíz en Miami

“Ser parte del Círculo es una conexión muy valiosa para mí. Soy colombiana y vivo en el exterior, por lo que mantener este vínculo con mi país y con mujeres que lideran e impactan ha sido fundamental. Es una comunidad en la que no solo compartimos, también creamos oportunidades para crecer juntas, sin barreras ni miedos, porque cuando hay propósito y conexiones reales, los resultados se transforman”.

Tatiana Ramirez Charry

Gerente y fundadora de Mecanica Automotriz Especializada

“Decidí afiliarme a esta comunidad porque encontré un espacio alineado con mi visión de liderazgo, y ha sido una experiencia muy valiosa. En cada sesión nos reunimos, aprendemos y nos actualizamos en diferentes temáticas y herramientas que podemos implementar en nuestras compañías, ampliando así las posibilidades de crecimiento, innovación y toma de decisiones con mayor criterio y visión estratégica”.

Karen García Palacios

Directora y fundadora de la Fundación para la Salud, Estudio, Bienestar y Aprendizaje Social

“Esta es una oportunidad para crecer en comunidad. Sabemos que ser líder es retador y, en muchos momentos, desafiante; por eso, contar con un espacio para conectarnos, apoyarnos y aprender unas de otras se vuelve fundamental. Es una red que nos fortalece, inspira y nos permite seguir liderando con mayor propósito, impacto y visión”.