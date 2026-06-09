Oportunidades internacionales para mujeres en ciencia, tecnología y liderazgo social con convocatorias activas en 2026

De acuerdo con datos de la Unesco, solo una de cada tres personas dedicadas a la investigación científica es mujer, mientras que en áreas como la inteligencia artificial la participación femenina alcanza apenas el 22%. En América Latina, aunque las mujeres representan más de la mitad de la población universitaria, su presencia en ingeniería (26,9%) y tecnología (26,7%) sigue siendo baja.

Estas brechas han motivado la expansión de iniciativas internacionales enfocadas en ampliar el acceso de las mujeres a financiación, formación y liderazgo. En este contexto, la experta en liderazgo femenino e igualdad de género Nadia Sánchez señala que la filantropía y los fondos internacionales están orientando recursos hacia programas exclusivos para talento femenino, a través de becas, subsidios y convocatorias.

“Hoy existen diversas alternativas que están impulsando la participación y el liderazgo femenino en ámbitos como el emprendimiento, los negocios, la sostenibilidad, la educación, el impacto social y ambiental, entre otras. Sin embargo, para que las mujeres puedan aprovechar esas herramientas, es indispensable buscar oportunidades que cuenten con respaldo”, afirma.

Entre las convocatorias vigentes se encuentra la Cartier Women’s Initiative 2027, dirigida a empresas de impacto social o ambiental lideradas por mujeres, con financiación, mentorías y visibilidad internacional. Su cierre de postulaciones está previsto para el 16 de junio de 2026. El Global Fund for Women financia movimientos feministas y organizaciones de base, sin otorgar becas individuales.

El Fondo para la Igualdad de Género de ONU Mujeres abre líneas regionales centradas en autonomía económica, prevención de violencias y liderazgo, con programas en Colombia orientados a mujeres rurales y víctimas del conflicto armado. A su vez, el programa L’Oréal-UNESCO For Women in Science entrega €100.000 a investigadoras en áreas de física, matemáticas, ciencias computacionales e innovación tecnológica.

También se incluyen Pivotal Ventures, enfocado en salud, bienestar y tecnología para mujeres; la red Vital Voices Global Leadership Network, que ofrece mentorías y formación a mujeres líderes; y los programas de aceleración para Female Founders, impulsados por organizaciones como Echoing Green, Acumen y Ashoka Changemakers.