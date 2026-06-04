La IA ya está transformando los RR. HH.: así se ve en la práctica

La conversación sobre inteligencia artificial en Recursos Humanos solía centrarse en el futuro. Sin embargo, eso ya cambió. Más que una herramienta para automatizar tareas, la IA está transformando procesos clave y apoyando la toma de decisiones relacionadas con la contratación, el desarrollo profesional y el bienestar organizacional.

La pregunta ya no es qué tareas puede automatizar la IA, sino qué decisiones puede ayudarnos a tomar mejor. Por eso, a partir de los hallazgos de nuestro Estudio de Tendencias HR 2026, quiero compartir tres casos de uso que ya están generando resultados en organizaciones de distintas partes del mundo y que pueden servir de inspiración para quienes hoy exploran cómo incorporar esta tecnología en sus procesos de gestión humana.

Cerrar las brechas para que el talento avance

Uno de los cambios más relevantes está ocurriendo en la forma en que las organizaciones identifican el talento. Durante años, cuando una empresa necesitaba cubrir una vacante o desarrollar una habilidad crítica, la primera reacción era buscar talento fuera de la organización. Sin embargo, muchas veces las capacidades necesarias para un rol o proyecto ya existen internamente, aunque resultan difíciles de identificar.

Gracias a la inteligencia artificial, las organizaciones ya pueden mapear y certificar habilidades en tiempo real, identificando talento interno y conectándolo rápidamente con nuevos proyectos y oportunidades. Por ejemplo, una de las organizaciones analizadas en nuestro estudio logró mapear más de 39.000 perfiles, hacer matching entre las habilidades requeridas y las disponibles, y sugerir automáticamente candidatos internos para distintos proyectos.

¿El resultado? Más de 2.700 asignaciones internas y un impacto superior a 8,5 millones de dólares en productividad. Más que una herramienta tecnológica, este cambio representa una nueva forma de gestionar personas: dejar de mirar cargos para empezar a mirar capacidades.

Pero identificar el talento es apenas el primer paso. El siguiente reto consiste en ayudarlo a crecer. Históricamente, ofrecer orientación profesional personalizada a miles de colaboradores ha sido difícil de escalar. Según la International Coaching Federation (2025), una hora de coaching profesional cuesta, en promedio, 234 dólares, lo que hace prácticamente imposible acompañar de manera cercana a toda una organización.

Aquí la inteligencia artificial está abriendo nuevas posibilidades. A través de agentes especializados, las empresas pueden ofrecer orientación personalizada sobre desarrollo profesional, liderazgo y aprendizaje continuo. Uno de los casos analizados en nuestro estudio surgió tras la fusión de dos compañías con presencia en 89 oficinas y operación en 36 idiomas. Para acompañar a sus colaboradores, implementaron coaches impulsados por IA, entrenados para brindar orientación sobre cultura organizacional y desarrollo de carrera.

¿El resultado? Una adopción masiva. El 21 por ciento de los colaboradores utilizó la herramienta para desarrollar habilidades de liderazgo y el 17 por ciento para gestionar su crecimiento profesional. Lo que antes era un beneficio reservado para unos pocos hoy comienza a estar disponible para todos.

Otro ámbito donde la IA está demostrando su potencial es el bienestar organizacional. Durante años, las empresas han gestionado este tema de manera reactiva: detectan los problemas cuando una persona ya está agotada, desmotivada o decide abandonar la organización. La inteligencia artificial está comenzando a cambiar ese enfoque.

A través del análisis de datos y la simulación de escenarios, algunas organizaciones ya pueden anticipar el impacto que tendrán determinadas decisiones sobre la carga de trabajo, el estrés o el bienestar de sus equipos antes de implementarlas. En uno de los casos analizados en nuestro estudio, una empresa utilizó modelos de IA para simular distintos escenarios organizacionales y detectar posibles focos de sobrecarga y estrés laboral antes de que ocurrieran.

¿El resultado? Menos ajustes posteriores en las políticas implementadas, una mejor toma de decisiones y una gestión del bienestar basada en evidencia. Más que reaccionar a los problemas, las organizaciones comienzan a desarrollar la capacidad de prevenirlos.

Los ejemplos que comparto muestran que ya pasamos de la teoría a la acción. La inteligencia artificial en Recursos Humanos dejó de ser una promesa futura para convertirse en una herramienta al alcance de las organizaciones.

Ya no se trata únicamente de un asistente que responde preguntas o de una tecnología que automatiza tareas operativas. Hoy la IA permite identificar mejor el talento que existe dentro de las organizaciones, acompañar su desarrollo de manera más cercana y personalizada, y pasar de reaccionar ante los problemas a prevenirlos mediante el análisis de datos y la simulación de escenarios.

En otras palabras, la tecnología no está reemplazando la gestión humana, está ampliando su capacidad de generar impacto. Y, si la utilizamos correctamente, nos permitirá construir organizaciones más ágiles, más conscientes de las necesidades de sus personas y, sobre todo, mejores lugares para trabajar.

Gabriela Durán, Country Manager de Buk en Colombia