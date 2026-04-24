El algoritmo del corazón

Hace unos años, en las juntas directivas, hablar de emociones era visto como una distracción o, en el mejor de los casos, como un accesorio opcional. Se nos enseñó que el liderazgo debía ser una estructura de concreto: rígida, técnica y fría. Sin embargo, en 2026 el panorama ha cambiado de forma radical. En un mundo donde la inteligencia artificial - IA, procesa datos, redacta informes y optimiza decisiones en segundos, la pregunta ya no se puede aplazar —aunque incomode—: ¿qué nos queda a nosotros?

La respuesta es sencilla, pero su ejecución representa uno de los mayores retos de nuestra era: nos queda la humanidad.

Hoy, la sostenibilidad de una empresa no se mide únicamente por sus resultados financieros, sino por su capacidad de sostener la psique de su talento. La competitividad ya no depende solo de la transformación digital, sino de una transformación más profunda: la emocional. Las cifras lo evidencian. De acuerdo con estudios recientes de Deloitte, el 61% de los empleados a nivel global reporta síntomas de estrés crónico y burnout. No estamos únicamente ante una crisis de productividad, sino frente a una erosión del ser.

El costo de ignorarlo es alto. No se trata solo de ausentismo, sino de un fenómeno cada vez más extendido: el presentismo. Personas que están físicamente en el trabajo, pero desconectadas mental y emocionalmente, agotadas por entornos que no ofrecen seguridad ni sentido.

Cuando callar legitima el abuso

Durante años, muchas organizaciones confundieron bienestar con acciones superficiales: celebraciones esporádicas o beneficios estéticos que poco resisten la presión de los resultados. Desde mi experiencia como psicóloga clínica y máster coach, he visto cómo ese bienestar cosmético se desmorona ante la primera crisis.

El bienestar real exige algo más estructural: seguridad psicológica. La certeza de que una persona puede expresar una idea, admitir un error o establecer un límite sin temor a ser juzgada o sancionada. Es en ese punto donde las llamadas soft skills revelan su verdadero valor: no son habilidades blandas, son capacidades críticas, power skills.

Gestionar emociones no es “ser amables”. Es una competencia técnica del liderazgo contemporáneo. Un líder que no reconoce su propia frustración o que ignora el miedo en su equipo está, en esencia, gestionando mal sus recursos. Por eso, el desarrollo emocional y la formación en salud mental han dejado de ser opcionales para convertirse en un requisito.

Enfoque 360°

El bienestar es integral. No es posible exigir creatividad o innovación a alguien que enfrenta una carga financiera asfixiante o un entorno social adverso. Por eso, las organizaciones más avanzadas están adoptando un enfoque más amplio, que articula:

1. Salud mental y física: el fin definitivo de la glorificación del agotamiento.

2. Salud financiera: herramientas de educación que reduzcan la ansiedad por el futuro.

3.Salud social: un sentido de pertenencia basado en la equidad real, no en cuotas de marketing.

4. Flexibilidad radical: sonfianza basada en resultados y autonomía, respetando los ritmos de cada uno.

He sostenido a lo largo de mis libros y herramientas, que las emociones son la brújula del comportamiento humano. Ignorarlas es, en la práctica, renunciar a comprender cómo se toman las decisiones dentro de una organización. La inteligencia artificial puede simular empatía, pero no puede experimentarla. Puede interpretar el lenguaje, pero no dimensionar el peso de un fracaso ni el valor de una idea que apenas comienza.

Por eso, la pregunta clave para cualquier líder hoy es otra: ¿cuánto tiempo de su agenda dedica realmente a entender lo que sienten las personas que sostienen su negocio?

El futuro del trabajo no es tecnológico. Sigue siendo, profundamente, humano. Y en ese contexto, las organizaciones que marcarán la diferencia no serán necesariamente las más avanzadas en software, sino aquellas que logren construir culturas donde la vulnerabilidad no sea vista como debilidad, sino como una forma de valentía.

La inteligencia emocional dejó de ser un valor agregado. Hoy es la base sobre la que se construye la sostenibilidad, la innovación y, en última instancia, la relevancia.

Luchy Mejía, master Coach – experta en emociones y CEO Potencial Humano Integral y LuchyAcademy