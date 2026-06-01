El liderazgo auténtico en tiempos de inteligencia artificial

En el último año, las bandejas de entrada y las redes corporativas se han transformado de forma radical. La inteligencia artificial ha entrado con fuerza en las organizaciones, permitiendo automatizar la redacción de correos, comunicados de prensa e informes financieros a una velocidad récord. Hoy es posible estructurar un mensaje impecable en cuestión de segundos. Sin embargo, esta eficiencia técnica ha traído consigo un efecto secundario: el mercado se ha inundado de un contenido plano, predecible y genérico. En este escenario, la automatización ha abaratado el costo de emitir un mensaje, pero ha encarecido de inmediato el valor de la autenticidad humana.

El verdadero diferenciador del ejecutivo moderno ya no radica en qué tan rápido puede redactar un texto delegando su voz a un algoritmo, sino en su capacidad para sostener una verdadera presencia ejecutiva y un juicio crítico e inquebrantable al momento de comunicar decisiones difíciles de forma genuina. Las herramientas tecnológicas son extraordinarias para procesar datos o pulir sintaxis, pero cuando una organización atraviesa una reestructuración, una crisis de reputación o un cambio de cultura, un texto lógicamente perfecto, pero desalmado no genera conexión. Los equipos no buscan la respuesta matemáticamente correcta; buscan la mirada, la empatía y la responsabilidad de un ser humano.

Esta necesidad de verdad no es una simple percepción nostálgica frente al avance de la técnica. El concepto de ‘Autenticidad en el liderazgo’, acuñado y desarrollado por el académico de Harvard Bill George, y posteriormente validado por rigurosas investigaciones del Center for Creative Leadership, aporta una base científica muy clara al respecto. Estos estudios demuestran que, en tiempos caracterizados por la sobrecarga de información y una creciente desconfianza hacia las instituciones, las audiencias validan y siguen de forma exclusiva a aquellos liderazgos que demuestran una consistencia empírica total entre lo que dicen y lo que hacen.

Es precisamente en esa consistencia donde la inteligencia artificial encuentra su límite absoluto. Una máquina puede simular empatía o replicar estructuras discursivas de líderes del pasado, pero carece de la capacidad de asumir un compromiso ético o de respaldar sus palabras con acciones conscientes en el mundo físico. Las narrativas corporativas que inspiran lealtad y sostienen a las compañías en momentos de turbulencia no se programan; se construyen a través de la vulnerabilidad, la honestidad y el coraje de dar la cara ante la incertidumbre.

Como líderes, el desafío actual no consiste en darle la espalda a la tecnología, sino en comprender en qué casos aporta valor y en cuáles despersonaliza. Utilicemos la automatización para optimizar lo operativo, pero cuidemos la comunicación estratégica como el último bastión de nuestra humanidad.

En un entorno empresarial saturado de ecos digitales idénticos, la voz propia, el juicio crítico y la presencia genuina no son solo habilidades blandas; son la ventaja competitiva más escasa, valiosa y difícil de replicar. Al final, los algoritmos pueden redactar la estrategia, pero solo las personas pueden inspirar a otras a hacerla realidad.

Jennifer Sáenz, CEO de Elespik