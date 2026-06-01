Las organizaciones más sólidas y exitosas no solo gestionan negocios: desarrollan talento

En los últimos años he comprendido que el liderazgo no es una posición, sino una responsabilidad permanente. Implica generar confianza, movilizar capacidades y construir equipos capaces de responder con criterio, agilidad y sentido de propósito a los desafíos de un entorno cada vez más dinámico y exigente. Liderar hoy exige coherencia, visión, escucha activa y la capacidad de transformar realidades desde lo humano, conectando la estrategia con la cultura.

Desde mi experiencia, he entendido que el liderazgo se construye a través del desarrollo de las personas, el reconocimiento y la generación de oportunidades para que cada colaborador pueda crecer y aportar desde sus fortalezas. Este enfoque refleja un modelo integral de la gestión del talento, una que apuesta por el desarrollo interno, reconoce el mérito y promueve oportunidades de crecimiento reales, sostenibles y equitativas, fortaleciendo además la continuidad del liderazgo a largo plazo.

Con el tiempo también entendí que hablar de liderazgo es hablar de personas capaces de generar confianza, desarrollar talento y generar impacto. De un liderazgo que inspira, habilita y transforma; que promueve entornos colaborativos donde las ideas se escuchan, las diferencias se valoran y cada persona encuentra espacios para aportar desde sus fortalezas.

Cuando esto ocurre, las organizaciones toman mejores decisiones, fortalecen su capacidad de adaptación y construyen equipos más resilientes.

También he aprendido que promover entornos laborales equitativos no es solo una decisión ética, sino una condición indispensable para impactar positivamente el negocio y la sostenibilidad organizacional. La equidad no se trata de cumplir indicadores, sino de generar espacios donde cada persona pueda desplegar su máximo potencial, sin barreras ni sesgos.

Y esa construcción no ocurre de manera espontánea. Se trabaja todos los días, a través de decisiones consistentes, procesos transparentes y coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos.

He visto cómo los resultados de este enfoque terminan reflejándose no solo en el ambiente laboral, sino también en el compromiso, la productividad y la permanencia de los equipos. Por ejemplo, en el banco, el 96 por ciento de nuestros colaboradores se sienten orgullosos de trabajar en el banco, un indicador que supera a los referentes del sector y que se conecta con mayores niveles de compromiso, productividad y permanencia. Porque el sentido de pertenencia no se impone: se construye desde lo cotidiano, desde culturas organizacionales que movilizan capacidades, fortalecen el desempeño y preparan a las personas para responder a los retos del presente y del futuro con mentalidad de crecimiento.

Es allí donde la gestión del talento se consolida como un verdadero habilitador del negocio, no como una función aislada. Debe entenderse como un eje transversal que impulsa la cultura, desarrolla capacidades clave, anticipa necesidades y fortalece el valor de las organizaciones.

Porque la cultura no cambia con discursos. Cambia a través de la forma en que lideramos todos los días: promoviendo el desarrollo de las personas para que puedan crecer y alcanzar su potencial; gestionando las diferencias y haciendo de la equidad una práctica tangible, medible y sostenida en el tiempo.

Al final, el verdadero rol del liderazgo es habilitar entornos donde las personas puedan crecer, contribuir con autenticidad y conectar su propósito de vida con el propósito de la organización.

Ángela María Ceballos Buitrago: Vicepresidente de Talento Humano y Administrativa del Banco de Occidente