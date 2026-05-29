Liderar desde la humildad: lecciones de una atleta en el mundo corporativo

Cuando pienso en mi trayectoria, no puedo separar a la atleta que soy de la líder corporativa en la que me convertí. El deporte me enseñó a entrenar con disciplina, a enfrentar las derrotas con dignidad y a celebrar las victorias con humildad. Pero también me mostró algo que, con el tiempo, entendí como esencial: en la cancha siempre hay ganadores y perdedores, mientras que en el liderazgo verdadero esa dicotomía no debería existir.

Como atleta aprendí que los hábitos son la base de todo. Madrugar para entrenar, cuidar la alimentación, repetir una rutina hasta perfeccionarla, estudiar el terreno y planificar cada entrenamiento y competencia. En el mundo corporativo, esos mismos hábitos se transforman en puntualidad, preparación, escucha activa, constancia, adaptación y pensamiento estratégico. Son pequeñas acciones que, acumuladas con el tiempo, generan confianza en los equipos y credibilidad dentro de las organizaciones.

El coraje de desenchufar: el futuro no siempre brilla en una pantalla

Mi entorno deportivo también fue una escuela de resiliencia. Tuve entrenadores que me retaron, compañeros que me impulsaron y rivales que me obligaron a crecer. Ese ambiente me enseñó a no rendirme, a adaptarme y a encontrar fortaleza en la adversidad. En la empresa, el contexto es diferente, pero el aprendizaje sigue siendo el mismo: cada desafío, cada crisis y cada error representan una oportunidad para crecer y también para enseñarles a otros a hacerlo.

La educación formal me dio herramientas, pero fue la curiosidad la que realmente me permitió trascender. Aprendí que la educación no termina con un diploma: continúa en cada conversación, en cada libro y en cada experiencia compartida con un equipo. Los líderes corporativos suelen ser personas que no se conforman con memorizar teorías, sino que aprenden a aplicarlas en la práctica, a conectar ideas y a inspirar a otros desde la experiencia.

Como atleta nunca dejé de aprender nuevas técnicas. Como líder, nunca dejo de buscar nuevas formas de inspirar.

Por supuesto, el deporte no es una condición sine qua non para convertirse en líder. Muchos líderes nunca practicaron una disciplina deportiva y muchos atletas jamás llegaron al liderazgo corporativo. Sin embargo, el deporte sí puede ser un terreno fértil para desarrollar valores que luego se trasladan a la empresa: disciplina, resiliencia, trabajo en equipo y manejo de la presión.

La gran diferencia es que, mientras en el deporte siempre existe un marcador que define ganadores y perdedores, en el liderazgo corporativo el objetivo debería ser otro: que cada persona logre superarse a sí misma, alcance sus metas y descubra su potencial. No se trata de competir contra el compañero, sino de crecer junto a él.

Con los años entendí que no existe una fórmula única para formar líderes. Cada historia es distinta y cada camino está marcado por circunstancias irrepetibles. Aun así, también creo que los hábitos, el entorno, la educación y, en muchos casos, el deporte, son elementos que enriquecen profundamente el carácter.

El liderazgo corporativo no se improvisa. Se construye lentamente, con disciplina, experiencias diversas y la capacidad de aprender de cada paso. Y aunque no todos los caminos conducen al liderazgo, quienes logran integrar esas experiencias encuentran en ellas la fuerza necesaria para inspirar, transformar y dejar huella.

Diana Lorena Gómez Zuluaga, vicepresidenta Administrativa del Banco Agrario de Colombia