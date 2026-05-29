El burnout ejecutivo: cuando el éxito empieza a pasar factura

Hay algo que cada vez veo con más frecuencia en salas de juntas, comités ejecutivos y conversaciones privadas con altos directivos: líderes profundamente agotados intentando sostener vidas que ya no logran habitar con bienestar.

Y lo más preocupante es que muchos ni siquiera lo reconocen.

La Organización Mundial de la Salud define el burnout como un síndrome derivado del estrés laboral crónico no gestionado adecuadamente. Hoy, distintos estudios internacionales muestran que más del 40 por ciento de los líderes reportan agotamiento sostenido, mientras aumentan los indicadores de ansiedad, trastornos del sueño, fatiga crónica y deterioro emocional en cargos de alta responsabilidad.

Pero creo que la conversación sobre burnout sigue siendo incompleta.

Porque no siempre se trata únicamente de exceso de trabajo.

Muchas veces se trata de la forma en la que aprendimos emocionalmente a habitar la vida.

He encontrado, especialmente en líderes de alto nivel, dos perfiles emocionales altamente propensos al agotamiento.

El primero es el líder que se abruma. Personas que desde temprana edad tendían a percibir las responsabilidades como excesivas, complejas o difíciles de sostener emocionalmente. Son líderes sensibles, profundamente comprometidos, pero con una tendencia interna a sentir que “todo se les junta”. Y cuando llegan a posiciones de mayor exigencia, la presión se multiplica: responder por equipos, resultados, relaciones, familia, hijos, pareja, imagen profesional y propósito personal al mismo tiempo.

El segundo perfil es el líder sobreexigente. Ese que aprendió que descansar es perder tiempo y que pedir ayuda es sinónimo de incapacidad. Personas brillantes, altamente funcionales, acostumbradas a resolver, producir y sostener. Líderes que viven bajo un mandato silencioso: “Tengo que poder con todo… y hacerlo bien”.

Este patrón aparece tanto en hombres como en mujeres, aunque las cifras muestran una afectación creciente en ellas, donde muchas seguimos intentando demostrar permanentemente competencia, fortaleza y perfección de manera simultánea.

Y antes del burnout siempre aparecen señales: fatiga persistente, agobio emocional, alteraciones del sueño, dificultad para concentrarse, pérdida de atención, irritabilidad, sensación de vacío. También aparece un cansancio físico extraño, parecido a sentirse enfermo todo el tiempo.

El cuerpo empieza a expresar lo que la mente sigue negando.

Sin embargo, en los niveles más altos de liderazgo ocurre algo paradójico: mientras más éxito tiene una persona, más le cuesta admitir que necesita ayuda.

Porque el liderazgo todavía está peligrosamente asociado a la idea de poder con todo.

He visto líderes extraordinarios tomar decisiones financieras complejas, liderar negociaciones imposibles y sostener organizaciones enteras, pero incapaces de decir con honestidad: “Estoy agotado”.

Entonces aparece el autoengaño.

Creer que un fin de semana en la playa resolverá un desgaste acumulado durante años. Pensar que dormir con ayuda farmacológica equivale realmente a descansar. O asumir que el cuerpo “aguantará un poco más”.

Pero el agotamiento profundo no se resuelve únicamente con vacaciones. Empieza a transformarse cuando aparece la conciencia.

Y ahí es donde necesitamos abrir una conversación mucho más profunda sobre el liderazgo que estamos formando.

Porque no basta con desarrollar inteligencia práctica, pensamiento estratégico o capacidad numérica. Necesitamos líderes emocionalmente alfabetizados, relacionalmente sanos y espiritualmente sostenidos.

Desde la psicología sabemos que el burnout deteriora la capacidad de decisión, la regulación emocional e incluso la percepción de la realidad. Pero también sabemos algo más: ningún ser humano puede sostener indefinidamente estados prolongados de hiperexigencia sin fracturarse internamente.

La Biblia, mucho antes de que existiera el término burnout, ya hablaba del agotamiento humano.

El caso del profeta Elías es profundamente revelador. Después de uno de los momentos más importantes de su liderazgo, colapsa emocionalmente. Se aísla. Pierde la esperanza. Quiere huir. Y lo primero que Dios hace no es exigirle más productividad ni cuestionar su fortaleza espiritual. Lo lleva a descansar.

“Levántate y come, porque largo camino te resta”, dice 1 Reyes 19:7.

Me parece profundamente simbólico que, antes de pedirle continuar, Dios atendiera su cansancio.

Tal vez porque incluso el alma necesita pausa.

Hoy seguimos premiando líderes disponibles 24/7, hiperproductivos y capaces de sostener cargas imposibles. Pero quizá el verdadero liderazgo del futuro no será el que más resista, sino el que tenga suficiente humildad para reconocer sus límites antes de romperse.

Porque pedir ayuda también es liderazgo.

Poner límites también es liderazgo.

Descansar conscientemente también es liderazgo.

Y quizá una de las decisiones más inteligentes que un líder puede tomar hoy no sea demostrar que puede con todo, sino entender, finalmente, que no fue diseñado para sostenerlo todo en soledad.

Luchy Mejía, master Coach – experta en emociones y CEO Potencial Humano Integral y LuchyAcademy