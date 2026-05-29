La reivindicación del poder femenino: liderar sin masculinizarse

Durante décadas, muchas mujeres crecimos escuchando, de forma explícita o implícita, que para liderar había que parecerse a un hombre. Que para llegar lejos en la política, en las empresas o en los espacios de poder era necesario endurecerse, masculinizarse o, en el peor de los casos, recurrir a la seducción. Como si lo femenino, por sí solo, no tuviera la fuerza suficiente para sostener autoridad, inteligencia y visión estratégica.

Algunas ideas se vuelven tan cotidianas que dejan de cuestionarse. Recuerdo crecer bailando canciones que hoy, al entenderlas desde otro lugar, me confrontan. “Talento de televisión” fue coreada por generaciones enteras sin detenernos a pensar en lo que transmitía: que la mujer que ascendía en espacios públicos difícilmente era vista como alguien intelectualmente capaz. El éxito femenino no se atribuía al mérito, sino a la apariencia, al vínculo con un hombre o a la manipulación.

Durante mucho tiempo, los territorios fuera del hogar fueron concebidos como masculinos. Y aunque las mujeres siempre han participado en la construcción de la historia, muchas veces lo hicieron sin reconocimiento, sin crédito y, en ocasiones, sin permiso.

La realidad es contundente: las mujeres han influido en algunos de los hitos más importantes de la humanidad. Han liderado procesos sociales, sostenido familias, creado empresas, impulsado transformaciones culturales y acompañado, y muchas veces tomado, decisiones históricas.

Cleopatra fue una estratega brillante y una de las pocas gobernantes de su dinastía que aprendió el idioma egipcio. Negoció con Roma de igual a igual. María Magdalena formaba parte de las mujeres que sostenían el movimiento de Jesús con sus propios recursos. Policarpa Salavarrieta espió para las fuerzas independentistas durante la Reconquista española, sin rango ni ejército propio. Katalin Karikó dedicó décadas a investigar el ARN mensajero en medio del escepticismo académico, hasta que sus descubrimientos hicieron posibles vacunas que salvaron millones de vidas. Recibió el Premio Nobel a los 68 años. Caterine Ibargüen creció en Apartadó, en plena zona de conflicto, y llegó a ser una de las mejores atletas del mundo. Diana Trujillo salió de Cali a los diecisiete años y hoy es directora de vuelo de la NASA.

Épocas distintas, geografías distintas y obstáculos distintos. El mismo gesto: plantarse. Ninguna esperó condiciones ideales. Ninguna pidió permiso.

Y detrás de cada una de ellas hay algo que rara vez se menciona: hubo hombres que las vieron. Que no solo las escucharon, sino que las apoyaron. Vale la pena preguntarse qué vieron esos hombres valientes en mujeres valientes. Probablemente, algo que apenas hoy comenzamos a valorar colectivamente.

La imagen de la Fearless Girl, instalada frente al toro de Wall Street en 2017, se convirtió en símbolo precisamente por eso. No solo por la valentía de una niña desafiando un ícono del poder financiero global, históricamente masculino. Lo verdaderamente poderoso es que la niña no huye, no pide permiso ni intenta convertirse en el toro. Se planta frente a él siendo ella misma.

Y ahí está, quizás, la idea más poderosa del nuevo liderazgo femenino: primero se lidera a sí misma. Hay una convicción interna que sostiene su postura frente al mundo: “Yo quiero, yo puedo, yo soy capaz”. Su poder no está en imitar al otro. Está en la certeza que tiene sobre sí misma y en el carácter que construyó.

Lo más notable es que, aun estando llena de fuerza, no pierde dulzura ni delicadeza. No necesita endurecerse para sostener autoridad. Su firmeza no cancela su sensibilidad: la integra. Y esa integración es, justamente, lo que el modelo tradicional de liderazgo nunca supo hacer.

En conversaciones con líderes masculinos de altos niveles ejecutivos encuentro algo que hace algunos años era menos frecuente: admiración genuina por la perspectiva femenina en los negocios y en la toma de decisiones. Muchos reconocen que una mirada más empática, relacional, detallista e integral puede anticipar riesgos humanos y organizacionales que una visión excesivamente impulsiva, centrada únicamente en el resultado, suele pasar por alto.

Mujeres en altos niveles corporativos coinciden en algo: gran parte de su aporte está en funcionar como polo a tierra dentro de estructuras altamente demandantes. Ofrecen una mirada integral de las situaciones, contemplan variables humanas, emocionales y estratégicas al mismo tiempo y, en muchos casos, su forma de comunicarse genera menos resistencia en los equipos, facilitando procesos de cambio, negociación y cohesión organizacional.

El instinto protector femenino, ese que tradicionalmente ha cuidado a los suyos, también protege empresas, equipos y proyectos. Por eso el nuevo liderazgo femenino no debería construirse negando esa naturaleza, sino integrándola estratégicamente.

Durante años se creyó que para liderar había que endurecerse emocionalmente. Hoy muchas organizaciones descubren que la capacidad de sostener vínculos, disminuir tensiones y comprender integralmente a las personas también es una forma de inteligencia ejecutiva. Y es una forma que el mundo está aprendiendo a valorar.

No se trata de un atributo mágico que toda mujer posee por el hecho de serlo. Se trata de reconocer que existen formas distintas de ejercer el poder y que ignorar una de ellas empobrece a todos. Esa convicción, cuando se practica, resulta más transformadora que cualquier cuota o política de inclusión.

El liderazgo femenino no es nuevo. Nunca lo fue. Está en las abuelas que hace cuarenta años entraron a la universidad cuando eso todavía era mal visto. En las mujeres que se divorciaron en épocas donde quedarse era casi una obligación moral. En quienes crearon empresas, sostuvieron hogares o lideraron silenciosamente generaciones enteras, aun cuando nadie las llamaba líderes. La diferencia es que hoy comenzamos a nombrarlo.

La deuda no es únicamente con la paridad de cuotas ni con los discursos de marzo. Es más profunda: es con una naturaleza femenina que fue sistemáticamente desvalorizada y que hoy el mundo de los negocios está redescubriendo como ventaja competitiva.

El nuevo liderazgo femenino no consiste en reemplazar a los hombres ni en establecer una supremacía de sexos. Consiste en entender que las sociedades, las empresas y los equipos más sólidos se construyen desde la complementariedad, no desde la anulación de las diferencias.

Masculinizar lo femenino puede terminar obstaculizando precisamente aquello que hoy hace valiosa la presencia de mujeres en posiciones de poder. Si la complementariedad de miradas aumenta las probabilidades de éxito, el objetivo no debería ser parecerse al otro, sino integrar capacidades distintas.

Quizás el futuro no les pertenece a quienes gritan más fuerte, sino a quienes logren integrar estrategia con humanidad, firmeza con sensibilidad y ambición con cuidado colectivo.

Y en ese camino, lo femenino ya no necesita disfrazarse para liderar.

Por Laura María Molina Ayala, psicóloga clínica y CEO Balbal