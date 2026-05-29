La crisis silenciosa del poder corporativo

Durante décadas nos enseñaron que el éxito profesional tenía una única ruta: tener una casa y ascender dentro de estructuras jerárquicas donde el liderazgo se ejercía verticalmente, el poder se concentraba en unos pocos y la obediencia parecía más importante que los resultados.

Así fue como muchas empresas construyeron culturas corporativas que aún hoy permanecen intactas. Organizaciones que operan con estructuras del siglo pasado, pero con personas del futuro. Y esa contradicción explica buena parte de las crisis silenciosas que hoy enfrentan las compañías: agotamiento laboral, fuga de talento, desmotivación, resistencia al cambio y culturas incapaces de conectar con las nuevas generaciones.

Porque esas generaciones ya no buscan únicamente estabilidad económica. También buscan propósito, bienestar, flexibilidad, participación y coherencia. Son generaciones que no solo están renunciando a las empresas, sino también a modelos de liderazgo que no las integran.

Y es ahí donde emerge con fuerza un paradigma que durante años fue ignorado: el liderazgo horizontal.

Las compañías más innovadoras del mundo entendieron hace tiempo que el miedo puede generar obediencia, pero rara vez genera innovación. Por eso comenzaron a reemplazar estructuras basadas en el control por culturas sustentadas en la autonomía, la confianza y la participación.

Nadie crea, propone o transforma en ambientes donde equivocarse representa una amenaza. La creatividad necesita confianza. Y la confianza nace, a su vez, de culturas donde las personas sienten que su voz tiene valor y es escuchada.

El liderazgo horizontal reconoce precisamente eso: las mejores decisiones no siempre nacen en la cima de la estructura. Muchas veces surgen de quienes viven los procesos en el día a día, enfrentan las dificultades operativas o tienen una mirada distinta sobre los desafíos de la organización.

En un entorno marcado por la incertidumbre, la transformación tecnológica y los cambios sociales acelerados, las estructuras excesivamente verticales empiezan a perder capacidad de adaptación. Mientras tanto, los modelos más horizontales permiten respuestas más rápidas, equipos más comprometidos y culturas mucho más resilientes.

Además, este cambio representa una enorme oportunidad para democratizar el liderazgo y cerrar brechas históricas de participación. Durante años, muchas voces quedaron relegadas dentro de modelos altamente jerárquicos: jóvenes, mujeres, perfiles creativos o personas que simplemente pensaban distinto.

El liderazgo horizontal abre espacio para la diversidad de pensamiento y reconoce que las mejores ideas no siempre provienen de la cabeza del organigrama.

Por supuesto, horizontalidad no significa ausencia de dirección. Las organizaciones siguen necesitando líderes capaces de tomar decisiones, asumir responsabilidades y marcar el rumbo. Pero el liderazgo del futuro ya no se sostendrá desde el autoritarismo ni desde la distancia emocional. Se sostendrá desde la capacidad de construir confianza.

Por eso, en tiempos donde hablamos constantemente de sostenibilidad, el liderazgo colaborativo cobra especial relevancia. Durante años entendimos la sostenibilidad únicamente desde el ámbito ambiental. Sin embargo, las organizaciones también deben preguntarse si sus modelos de liderazgo son sostenibles para la salud mental, la motivación, la permanencia del talento e incluso para la supervivencia de las propias compañías.

Hoy vemos cómo las estructuras rígidas pierden capacidad de adaptación frente a un entorno que exige agilidad, colaboración y pensamiento colectivo. Y aunque muchas organizaciones hablan de innovación para sostenerse en el tiempo, pocas han entendido que innovar también implica transformar la manera en que se ejerce el poder dentro de las empresas.

Quizás por eso tantas personas hoy prefieren emprender, crear o vincularse a organizaciones más flexibles. Las agotó el esquema vertical tradicional de jerarquía que partía de una premisa clara: quien tiene el cargo tiene el poder.

El nuevo liderazgo entiende, por el contrario, que la autoridad real se construye a través de la confianza, la coherencia, la capacidad de inspirar y la posibilidad de crear en conjunto realidades alrededor de propósitos comunes.

Por eso, el verdadero desafío de los líderes actuales ya no está en demostrar cuánto control tienen sobre sus equipos, sino en lograr que las personas quieran quedarse, crecer y construir dentro de sus organizaciones.

Y quizás ahí radique la gran revolución empresarial de nuestro tiempo: entender que liderar ya no consiste en tener subordinados, sino en construir entornos donde otros también puedan convertirse en líderes.

Gabriela Patricia Lizarazo, gerente de Abastecimiento Estratégico en Positiva Compañía de Seguros