Más allá del cáncer: mujeres que convierten el dolor en poder

Hay diagnósticos que parten la vida en dos. El cáncer es uno de ellos. Llega sin pedir permiso, cambia rutinas, transforma prioridades y obliga a mirar la existencia desde un lugar más profundo. Para una mujer, especialmente para aquella que lidera, trabaja, cuida, construye y sostiene a otros, enfrentarlo significa librar una batalla silenciosa que no solo ocurre en el cuerpo, sino también en el alma.

A veces creemos que la fortaleza consiste en no quebrarse jamás. Pero el cáncer enseña otra verdad: ser fuerte también es permitirse sentir miedo, llorar, detenerse y volver a empezar. La resiliencia no nace de la ausencia de dolor, sino de la capacidad de levantarse aun cuando el panorama parece incierto.

Superar barreras: el liderazgo femenino que transforma país

Las mujeres tenemos una fuerza interior inmensa. Una fuerza que muchas veces descubrimos precisamente en los momentos más difíciles. Está en la mujer que sonríe para tranquilizar a su familia mientras espera un resultado médico; en la profesional que continúa liderando equipos aun en medio de tratamientos agotadores; en la mujer que aprende a reconocerse de nuevo frente al espejo y entiende que su valor jamás ha dependido de una cicatriz, de su cabello o de las marcas que deja la enfermedad.

El cáncer no define a nadie. No borra la inteligencia, la sensibilidad, el liderazgo ni los sueños. Puede cambiar la forma de recorrer el camino, pero jamás el valor de quien lo transita.

Afrontar esta enfermedad también es un acto de valentía y resiliencia. Porque, aun en medio de diagnósticos difíciles, hay mujeres que seguimos levantándonos cada día para liderar, tomar decisiones, construir oportunidades y transformar el país desde distintos escenarios. El cáncer no detiene la capacidad de una mujer para dirigir empresas, inspirar equipos y abrir caminos para otros. Al contrario, muchas veces nos convierte en líderes más humanas, más conscientes y más fuertes.

Esa capacidad de seguir avanzando, aun cuando el cuerpo enfrenta batallas silenciosas, demuestra que la verdadera grandeza nace de la fortaleza, la determinación y la decisión de continuar incluso en los momentos más difíciles.

También implica aprender a vivir un día a la vez. Celebrar las pequeñas victorias: una buena noticia, una tarde tranquila, una conversación sincera, un abrazo oportuno. En medio de la incertidumbre, la esperanza se convierte en una decisión diaria.

Como mujeres líderes, muchas veces sentimos la obligación de sostenerlo todo. Pero hay momentos en los que la vida nos recuerda que también merecemos ser sostenidas. Y allí aparece la verdadera grandeza: en la capacidad de transformar el dolor en sensibilidad, la adversidad en aprendizaje y la experiencia en inspiración para otros.

Hoy, hay miles de mujeres enfrentándose a esta enfermedad con una valentía admirable. Mujeres que continuamos soñando, trabajando, amando, sosteniendo y dejando huella aun en medio de las dificultades. La belleza más poderosa no está en la perfección, sino en la capacidad de renacer. Porque incluso en los días más oscuros, una mujer puede seguir siendo luz.

Y porque hay batallas que, aun dejando cicatrices, también dejan una versión más humana, más consciente y más fuerte de nosotras mismas.

Maribel Córdoba Guerrero, gerente de la Lotería de Cundinamarca