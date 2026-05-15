Así será el homenaje a Sakura: perrita que sobrevivió a ser arrollada, pero no al cáncer

A través de los canales oficiales de la fundación Por Amor a Rocky se dio a conocer la historia de Sakura, una perrita que enfrentó diversas complicaciones de salud a lo largo de su vida.

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La entidad la acogió en el año 2020 tras haber sido atropellada por una motocicleta, convirtiéndose en el primer animal en estado de discapacidad bajo la protección de esta organización.

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En sus inicios, la fundación operaba en la localidad de Bosa, en Bogotá, donde comenzó las labores de rescate. Posteriormente, debido a dificultades en el sector, la organización trasladó sus operaciones al municipio de Chía, Cundinamarca.

“Teníamos miedo y dudas, no sabíamos si seríamos capaces de cuidar una perrita con discapacidad, pero decidimos amarla y ella estuvo en cada etapa, en cada lucha, en cada sueño”, explicaron los voceros de la entidad al recordar la trayectoria de la mascota, que recientemente enfrentaba un diagnóstico de cáncer.

Complicaciones médicas

El estado de salud de la canina se deterioró en los últimos meses. Tras una compleja intervención quirúrgica y su posterior hospitalización, el equipo médico veterinario reportó una crisis en su sistema nervioso.

Según el informe del neurólogo a cargo, el diagnóstico principal apuntaba a un tumor cerebral que se desarrolló de forma silenciosa. El especialista detalló que el cuadro clínico apareció de manera súbita y con un empeoramiento rápido, lo que reducía las probabilidades de un accidente cerebrovascular.

Asimismo, el reporte médico indicó signos neurológicos graves, incluyendo un aumento severo de la presión intracraneana y compromiso en el cerebro, cerebelo y tronco encefálico.

Debido a su estado crítico, no fue posible realizar una resonancia magnética por el riesgo que implicaba el uso de anestesia. Los esfuerzos se concentraron en reducir la inflamación y controlar los síntomas en un plazo de 24 a 48 horas.

Homenaje institucional tras su partida

Finalmente, en la noche del pasado jueves 15 de mayo de 2026, la fundación confirmó el fallecimiento de Sakura al no registrar mejoría en su cuadro neurológico. Su cuidadora, Sheryl, compartió un mensaje de despedida donde destacó el impacto que tuvo el animal en la misión de la organización.

“Tu presencia nos motivó a darle oportunidad a perros y gatos con discapacidad, nos hiciste más valientes y más fuertes”, manifestó.

Ante la pérdida, la dirección de la entidad anunció que el proyecto de adquirir una finca propia para el albergue de animales rescatados continuará en marcha y que el complejo llevará el nombre de Sakura en su memoria, sembrando además sus restos en el recinto principal como homenaje a su rol en la fundación.